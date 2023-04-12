Свердловский след в космосе

В 2017 году в России о полёте «Восхода-2» был снят фильм - «Время первых» (режиссёр Дмитрий Киселёв). Беляева в нём сыграл Константин Хабенский (справа).

На сегодняшний день в космос слетали 130 наших соотечественников. Шесть из них имеют отношение к Свердловской области: родились или жили здесь.

Космонавт № 10 – Павел Беляев (командир корабля)

Герой Советского Союза

Годы жизни: 1925-1970 (44).

Полет в космос – 1 (1965).

Отношение к области. Шесть лет (с 12 до 18 лет) жил в Каменске-Уральском. Учился в школе № 3, а последний год – в школе № 1. В 1942–1943 годах работал токарем на Синарском трубном заводе.

В Каменске-Уральском есть площадь и улица Беляева. Его имя так же носит школа № 3.

Космонавт № 22 – Виталий Севастьянов (бортинженер)

Дважды Герой Советского Союза

Годы жизни: 1935-2010 (74).

Полеты в космос – 2 (1970, 1975).

Отношение к области. Единственный космонавт, родившийся на Среднем Урале – в Красноуральске. Прожил в городе 10 лет, потом семья Севастьяновых перебралась в Сочи.

На второй день полета Севастьянову было присвоено звание почетного гражданина Красноуральска. В 2016 году (19 августа) в городе открыли памятник космонавту. С 2004 года в Красноуральске проходят Всероссийские турниры по самбо на призы Виталия Севастьянова.

Любопытный факт. Во время первого полёта в космос Севастьянов принял участие в первом в мире шахматном поединке между космонавтами и людьми, находившимися на Земле. Партия проходила на протяжении шести часов и закончилась ничьей.

Космонавт № 26 – Василий Лазарев (командир корабля)

Герой Советского Союза

Годы жизни: 1928-1990 (62).

Полеты в космос – 2 (1973, 1975).

Отношение к области. Детство и юность прожил в Средне­уральске, учился в школе № 5. В 1946 году поступил в Свердловский медицинский институт (специальность «Хирургия»). На старших курсах перевелся в Саратовский мединститут.

Почетный гражданин Свердловска (1978).

Любопытный факт. Второй полет из-за аварии ракеты-носителя был суборбитальным (максимальная высота полета составила 192 км от поверхности Земли) и длился всего 21 минуту 27 секунд. Космонавты остались живы благодаря работе системы аварийного спасения.

Космонавт № 50 – Виктор Савиных (бортинженер)

Дважды Герой Советского Союза

Родился в 1940 году (83 года).

Полеты в космос – 3 (1981, 1985, 1988).

Отношение к области. В 1960 году работал на Свердловской железной дороге. В 1960–1963 годах на территории области проходил службу в армии, в железнодорожных войсках. Строил дорогу Ивдель – Обь.

Виктор Савиных – рекордсмен среди свердловских космонавтов сразу в трех номинациях:

по количеству полетов (3)

по времени пребывания на орбите (252 суток 17 часов 37 минут)

по длительности одного полета (168 суток).

Космонавт № 122 – Сергей Прокопьев (командир корабля)

Герой России

Родился в 1975 году (43 года).

Полеты в космос – 2 (2018, 2022).

Отношение к области. Родился и до 17 лет жил в Свердловске. Учился в средней школе № 64. В уральской столице до сих пор живет его семья — мама, брат и сестра.

Любопытный факт. На параде Победы 9 мая 2010 года пролетел над Красной площадью на стратегическом бомбардировщике Ту-160. Это самый тяжелый боевой самолет в истории авиации.

11 ноября 2019 года Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении екатеринбургскому космонавту Сергею Прокопьеву звания Героя России «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции». Вместе с медалью «Золотая Звезда» глава государства присвоил нашему земляку почетное звание «Летчик-космонавт РФ».

Космонавт № 130 – Андрей Федяев (бортинженер)

Родился в 1981 году (42 года).

Полеты в космос – 1 (2023).

Отношение к области: родился в Серове, учился в средней школе № 19 в Верхней Туре. В обоих городах живут родственники.

Любопытный факт: Андрей Федяев стал вторым российским космонавтом, полетевшим на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках соглашения Роскосмоса и NASA о перекрестных полетах.