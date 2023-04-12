Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днем космонавтики

Глава региона поздравил уральцев с праздником. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жителей с Днем космонавтики. Глава региона отметил, что это знаковый для всех праздник, передает департамент информационной политики региона.

Россиянам есть чем гордиться, об этом свидетельствуют научные и технологические достижения страны. Начало космической эры человечества положил огромный труд советских ученых, инженеров и летчиков-космонавтов. Сегодня каждый знает имена первых покорителей космоса: Юрия Алексеевича Гагарина, Валентины Владимировны Терешковой, Алексея Архиповича Леонова и главного конструктора, обеспечившего космический прорыв, Сергея Павловича Королева.

"Наша страна была первопроходцем и лидером на всех этапах освоения космоса и по сей день остается мировым флагманом в развитии космической отрасли", — сказано в обращении Евгения Куйвашева.

Свердловские предприятия и конструкторские бюро вносят большой вклад в развитие российской космонавтики — производят уникальное оборудование и высокоточные приборы, которые используются в космическом кораблестроении.

Евгений Куйвашев поблагодарил всех уральцев, способствующих развитию российской космонавтики, за самоотверженный труд. Глава региона пожелал им крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов в работе на благо России.

Напомним, сейчас на МКС находятся уральские космонавты под командованием уральца Сергея Прокопьева. Специально для "Областной газеты" экипаж ответил на вопросы издания.