Полпред Владимир Якушев поздравил с Днем космонавтики работников и ветеранов ракетно-космической отрасли УрФО

Владимир Якушев выразил благодарность ветеранам и работникам ракетно-космической отрасли. Фото: пресс-служба аппарата полпреда в УрФО

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил с праздником работников и ветеранов ракетно-космической отрасли. Полпред выразил благодарность ученым, конструкторам, инженерам и всем, кто совершил прорыв в космос и продолжает развитие ракетно-космической сферы, сообщает пресс-служба аппарата полпреда в УрФО.

"Полет Юрия Гагарина в космос открыл новую эру в истории человечества — эру освоения околоземного пространства. Узнав о полете Гагарина, каждый житель планеты испытал чувство гордости за первопроходцев космоса, которые упорно и последовательно шли к намеченной цели, решая сложнейшие задачи и работая на пределе возможностей.

12 апреля 1961 года наша страна вырвалась в безусловные лидеры по освоению космического пространства. И сегодня Россия сохраняет ведущие позиции в развитии ракетно-космической отрасли. Значительный вклад в это вносит Уральский федеральный округ. В наших регионах создана крепкая база, способная обеспечивать сферу научными разработками, технологическими решениями, квалифицированными кадрами", — отметил Владимир Якушев.

Полпред добавил, что впереди у конструкторов, ученых, инженеров и всех, кто связан с космосом, еще много открытий, которые позволят улучшить жизнь людей, укрепить безопасность и технологический суверенитет страны. Владимир Якушев пожелал всем причастным к освоению космоса покорения новых высот и достижения целей.

Напомним, ранее с Днем космонавтики уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.