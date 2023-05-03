Уральский космонавт Сергей Прокопьев и его коллега Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин сегодня совершат выход в открытый космос. За пределами Международной комической станции (МКС) им предстоит установить в модуле "Наука" шлюзовую камеру.
Для этого космонавты будут использовать манипулятор ERA, шлюзовую камеру перенесут в модуль "Наука" с модуля "Рассвет", сообщает Роскосмос.
Открытие выходного люка запланировано сегодня на 23:05 по московскому времени. Ожидается, что в открытом космосе Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проведут 6 часов 22 минуты.
Для выхода в космос Сергей Прокопьев будет использовать скафандр "Орлан-МКС" № 5, вдоль которого изображены красные полоски. Дмитрий Петелин облачится в "Орлан-МКС" № 4, на нем нанесены синие полоски.
Напомним, ранее Сергей Прокопьев озвучил названия станций в Екатеринбургском метрополитене. Запись его голоса была сделана на борту МКС.
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