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Общество / Космос
3 мая 2023, 10:54

Уральский космонавт Сергей Прокопьев и его коллега Дмитрий Петелин выйдут в открытый космос

Сергей Прокопьев

Выход в открытый космос запланирован сегодня на 23:05 по московскому времени. Фото: telegram-канал ГК "Роскосмос"

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин сегодня совершат выход в открытый космос. За пределами Международной комической станции (МКС) им предстоит установить в модуле "Наука" шлюзовую камеру.

Для этого космонавты будут использовать манипулятор ERA, шлюзовую камеру перенесут в модуль "Наука" с модуля "Рассвет", сообщает Роскосмос.

Открытие выходного люка запланировано сегодня на 23:05 по московскому времени. Ожидается, что в открытом космосе Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин проведут 6 часов 22 минуты.

Для выхода в космос Сергей Прокопьев будет использовать скафандр "Орлан-МКС" № 5, вдоль которого изображены красные полоски. Дмитрий Петелин облачится в "Орлан-МКС" № 4, на нем нанесены синие полоски.

Напомним, ранее Сергей Прокопьев озвучил названия станций в Екатеринбургском метрополитене. Запись его голоса была сделана на борту МКС.

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Областная газета Свердловской области

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