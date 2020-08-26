В России сняли ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров

Новый документ позволяет иностранцам въезжать в Россию с документом, удостоверяющим личность, а также визой, тип которой соответствует цели визита. Фото: Алексей Кунилов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в страну иностранных тренеров, спортсменов и специалистов в области физкультуры. Теперь они вновь смогут приезжать в Россию по гуманитарной и рабочей визам.

Как сообщается на сайте кабмина, из-за пандемии коронавируса зарубежным спортсменам въезд в Россию был закрыт с марта по май. 17 мая Правительство утвердило документ, позволяющий въезжать в страну тем, кто заключил трудовой договор с российскими организациями. Новое распоряжение позволяет иностранцам въезжать в Россию с документом, удостоверяющим личность, а также визой, тип которой соответствует цели визита.

Также распоряжение отменяет ограничения на проезд зарубежных тренеров и спортсменов через железнодорожные, автомобильные и иные транспортные пункты пропуска. Отмечается, что новый документ упростит пересечение границы тем, кто участвует в международных соревнованиях, в частности, в профессиональных спортивных лигах.

Публикуем полный текст документа, размещённого на сайте Правительства РФ:

Фото: сайт Правительства РФ

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