Премьер-министр РФ подписал документ о подготовке к российскому этапу "Формулы-1" в Сочи

Российский этап чемпионата пройдёт в Сочи в период с 24 по 27 сентября. Фото: официальный сайт FIA.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о начале подготовки к российскому этапу чемпионата мира FIA "Формула-1". Все участники состязания получат бесплатные визы на въезд в Россию.

Как сообщается на сайте правительства, такой порядок будет действовать только в период подготовки и проведения мероприятия, то есть с 21 августа по 31 октября. Упрощённый режим въезда в Россию касается гонщиков, организаторов чемпионата, почётных гостей и журналистов. Подачей заявок на визы занимается оргкомитет "Формулы-1", документы от которого будут рассматриваться в первоочередном порядке.

Российский этап чемпионата пройдёт в Сочи в период с 24 по 27 сентября. В него входят три тренировочные сессии, квалификация и сами гонки, по результатам которых будет выявлен победитель Гран-при России.

В это же время пройдут гонки поддержки, в которых примут участие начинающие пилоты, готовящиеся выступить в "Формуле-1". Новичков ждёт одна тренировка, квалификация и две гонки. Действие распоряжения кабмина распространяется и на участников таких соревнований.

Публикуем документ, размещённый на сайте Правительства РФ:

Фото: сайт Правительства РФ

Напомним, ранее "Областная газета" сообщала об отмене ограничений на въезд в Россию иностранных спортсменов и тренеров.