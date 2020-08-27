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Спорт
27 августа 2020, 15:39

Определились даты проведения форума «Россия – спортивная держава» в Екатеринбурге

«Россия – спортивная держава»

Фото: Официальная эмблема форума

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о подготовке и проведении Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Екатеринбурге.

Конкретные даты проведения этого мероприятия в указе не называются, но, как сообщил источник «Областной газеты» в региональном министерстве физической культуры и спорта, форум должен состояться 5–7 октября. Пока официально не объявлено о том, приедет ли в Екатеринбург Президент России Владимир Путин, но по опыту прошлых лет глава государства обычно принимает участие в работе одного из пленарных заседаний форума.

Международный форум «Россия – спортивная держава» был учреждён в 2009 году указом Президента России в целях развития физической культуры и спорта, международного спортивного сотрудничества, а также пропаганды здорового образа жизни. Впервые форум прошёл с 22 по 25 октября 2009 года в Казани, в дальнейшем его принимали, в частности, Москва, Саранск, Якутск, Чебоксары. В прошлом году он состоялся в Нижнем Новгороде.

Участниками форума «Россия – спортивная держава» становятся руководители регионов, международных спортивных федераций, представители бизнеса и спортивной науки, известные тренеры и спортсмены.

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Областная газета Свердловской области

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