«Синара» вышла вперёд в серии за бронзовые медали

Пресс-служба МФК «Синара»

Екатеринбургская мини-футбольная «Синара» выиграла третий матч бронзовой серии в гостях у «Тюмени» со счётом 2:1 и вернула себе преимущество своей площадки, потерянное после домашнего поражения во втором матче.

Гости вышли вперёд в начале первого тайма после шикарного удара универсала Сергея Сорокина в правую девятку ворот. «Тюмень» после пропущенного гола активизировалась в атаке и имела минимум два хороших момента сравнять счет.

Сначала Бруно Таффи из убойной позиции угодил в каркас ворот, а затем вратарь «Синары» выручил после опасного удара Тьяго Болиньи. Во втором тайме «Тюмень» продолжала атаковать, но не хозяева, а гости использовали свой шанс - выход один на один с вратарём мастерски реализовал Дмитрий Прудников. Гол бразильского легионера «Тюмени» Таффи, забитый дальним ударом, возродил интригу, но сравнять счёт хозяевам не удалось.

«Синара» вышла вперёд в бронзовой серии со счётом 2-1.

Завтра в Тюмени состоится четвёртый матч. «Синаре» для того, чтобы впервые с 2011 года завоевать медали, достаточно одержать одну победу. В случае завтрашней победы «Тюмени» пятый решающий матч состоится 2 сентября в Екатеринбурге.