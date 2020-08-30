«Дубль» Прудникова приносит «Синаре» бронзу чемпионата России

Пресс-служба МФК «Синара»

Четвёртый матч бронзовой серии чемпионата России по мини-футболу между «Тюменью» и екатеринбургской «Синарой» завершился победой нашей команды со счётом 4:2.

Счёт в серии до трёх побед стал 3-1, «Синара» впервые после 2011 года завоевала медали. Самым обильным на голы получился первый тайм. Счёт открыл тюменский бразилец Виллиан, но Сорокин и Дёмин перевернули расклад цифр на табло в пользу «Синара». На последней минуте первого тайма Виллиан не реализовал 10-метровый штрафной удар, но уже через несколько секунд он же вывел на удар Абрамовича, который сравнял счёт 2:2.

Во втором тайме все попытки соперников отличиться взятием ворот успеха не имели, причём «Тюмень» ровно полтайма отыграла на пяти фолах.Основное время победителя не выявило, а главным героем дополнительного времени стал Дмитрий Прудников, который и накануне забил победный гол своей команды. На этот раз опытнейший игрок екатеринбуржцев на 30 секунде второй дополнительной пятиминутки вывел гостей вперёд. «Тюмень» перешла на игру в пять полевых игроков, и спустя две минуты тот же Прудников перехватив передачу соперника, поразил пустые ворота - 2:4. Хозяева продолжали играть в пять полевых игроков, но пробить оборону «Синары» им так и не удалось. «Синара» подпортила «Тюмени» праздничное настроение - сегодня клубу соперников исполнился 21 год.

Итак, бронзовые медали у «Синары», а чемпионом России по мини-футболу впервые стала команда «КПРФ», которая вчера выиграла финальную серию у «Газпрома-Югры».