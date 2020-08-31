Осенний марафон: от футбола до хоккея с мячом

Пять с лишним месяцев ожидания позади, спорт возвращается к болельщикам. Фото: Борис Ярков

Жизнь налаживается, и свидетельство тому – календарь спортивных событий сентября. Продолжается чемпионат России по футболу с участием екатеринбургского «Урала», стартует регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, официальные матчи, причём на домашней площадке проведут наши ведущие волейбольные команды – женская «Уралочка-НТМК» и мужской «Локомотив-Изумруд».

«Урал»

В чемпионате России среди команд Премьер-лиги сыграно уже шесть туров. Сейчас большинство участников турнира (кроме тех, кто получил вызовы в свои национальные сборные) получат возможность перевести дух, поскольку предстоит двухнедельная пауза на матчи Лиги наций. Сборная России сыграет дома с Сербией (3 сентября) и в гостях с Венгрией (6 сентября). В составе нашей национальной команды игроков «Урала» нет, но в расположение своих сборных отправились Николай Золотов (Белоруссия) и Вараздат Ароян (Армения). Интересно, что армяне 5 сентября сыграют с Северной Македонией, в которую отправился тренер «Урала» по физподготовке Иван Йовановски.

С остальными у главного тренера команды Юрия Матвеева будет хорошая возможность наверстать то, что не успели сделать в ходе сверхкороткой предсезонной подготовки. Тем более, что за прошедшие две недели в «Урале» появилась большая группа игроков (Владимир Рыков, Алексей Евсеев, Вячеслав Подберёзкин, Илья Помазун), которым в кратчайшее время надо сыграться с новыми партнёрами.

Насколько успешной будет работа над ошибками, мы узнаем после возобновления чемпионата страны. Точные даты проведения матчей пока не объявлены (они могут быть сдвинуты на день раньше или позже), но ориентировочно 13 сентября «Урал» сыграет дома с дебютантом Премьер-лиги «Химками», 20 сентября также на «Екатеринбург Арене» предстоит сложнейшее испытание чемпионом страны «Зенитом», и 27 сентября, когда погода на Урале наверняка испортится, «шмелям» предстоит вылет в тёплые края – выездной матч в Грозном с «Ахматом».

Календарь матчей «Автомобилиста» в сентябре Дата Соперник Время* 03.09 (чт) «Трактор» (Челябинск) 19:00 05.09 (сб) «Спартак» (Москва) 17:00 08.09 (вт) «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 19:00 11.09 (пт) «Торпедо» (Нижний Новгород) 19:00 15.09 (вт) «Нефтехимик» (Нижнекамск) 21:00 17.09 (чт) «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) ** 21:00 20.09 (вс) «Авангард» (Омск) 17:00 22.09 (вт) «Витязь» (Подольск) 19:00 25.09 (пт) «Динамо» (Минск) 19:00 28.09 (пн) «Сибирь» (Новосибирск) 17:30 30.09 (ср) «Салават Юлаев» (Уфа) 19:30 Выделены полужирным шрифтом домашние матчи * Время уральское ** Матч состоится в Мытищах

Важное напоминание: на данный момент действует ограничение на посещение стадионов не более 30 процентов от вместимости.

«Автомобилист»

Хоккейный «Автомобилист» 20 августа объявил о том, что из-за вспышки коронавируса (по результатам тестирования первичные положительные результаты были получены у трети состава, готовящегося к сезону) команда не сыграет на турнире в Челябинске. Поскольку двумя днями ранее от участия отказалась новосибирская «Сибирь», а заболевшие есть и в составе местного «Трактора», то турнир вовсе отменили. У «Автомобилиста», к слову, заболел и главный тренер Билл Питерс.

Клуб пока что хранит молчание о том, как проходит лечение, и будет ли команда готова начать регулярный чемпионат. Зато сообщается, что девушки из группы поддержки и талисман команды Лось Автик 29 августа провели субботник возле КРК «Уралец». Но вряд ли эта информация всерьёз заинтересовала болельщиков команды.

Календарь в КХЛ всегда славился своей запредельной плотностью. Вот и сейчас за первый месяц «Автомобилист» (если ситуация с коронавирусом в команде завершится благополучно и не будет аналогичных проблем у соперников) должен сыграть одиннадцать матчей, в том числе шесть на домашней арене КРК «Уралец».

20 августа «Автомобилист» открыл продажу абонементов для посещения домашних матчей в КРК «Уралец».

«Уралочка-НТМК»

Первый официальный турнир в нынешнем сезоне свердловская команда проведёт с 8 по 13 сентября в Екатеринбурге. Это будет групповой этап розыгрыша Кубка России. Причём в игровом зале блока «Б» Дворца игровых видов спорта сыграет не только основная команда, но и ближайший резерв – «Уралочка-2-УрГЭУ». Их соперницами станут «Енисей» (Красноярск), «Тюмень-ТюмГУ», «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Динамо-Метар» (Челябинск). В следующий раунд кубкового розыгрыша выйдут три лучшие команды из группы.

Увы, помочь нашим девушкам смогут только родные стены, поскольку матчи будут проходить без зрителей. Правда, на клубном канале в сети Ютуб можно будет посмотреть прямые интернет-трансляции. Игры будут начинаться в 14.30, 16.30 и 18.30. В последний день – в 12.00, 14.00 и 16.00.

А уже 19 сентября должен стартовать чемпионат России среди команд Суперлиги. «Уралочка» в первых турах будет принимать своих соперниц на площадке Спортивного комплекса «Металлург-Форум» в Нижнем Тагиле. 19 сентября в первом туре соперником будет прошлогодний победитель Высшей лиги «А» «Липецк», а уже 23 сентября в екатеринбургском ДИВСе «Уралочка» сыграет с действующим чемпионом России – командой «Динамо-Ак Барс». Как сообщили корреспонденту «Областной газеты» в пресс-службе свердловской команды, пока решение по допуску зрителей на игры чемпионата России не принято.

«Локомотив-Изумруд»

В те же дни, что и две «Уралочки», в борьбу за свой трофей (Кубок 75-летия Победы, в котором участвуют команды Высшей лиги «А») вступит мужской «Локомотив-Изумруд». Пятнадцать участников разделены на четыре группы. К сожалению, из-за проблем с финансированием отказался от участия в турнире победитель Высшей лиги «А» прошлого сезона «Трансгаз Ставрополь» из Кисловодска. Один из групповых турниров пройдёт 8–10 сентября в Екатеринбурге – в спорткомплексе «Локомотив-Изумруд» (ул. Стачек, 3).

– На данный момент турнир должен состояться, – сообщил «Областной газете» президент и главный тренер екатеринбургской команды Валерий Алфёров. – Но вы же видите как всё сейчас за день-два меняется. Тем не менее, мы готовимся и надеемся, что никаких проблем не возникнет.

Соперниками «Локомотива-Изумруда» будут челябинское «Динамо» (8 сентября), «Тюмень» (9-го) и магнитогорская «Магнитка» (10-го). Матчи с участием хозяев будут начинаться в 17.00. Регламент таков: победители групп на втором этапе (17–20 сентября) разыграют первое-четвертое места, вторые команды составят квартет, в котором на кону будут пятое-восьмое места и так далее. Места проведения будут определены позднее.

Старт турнира в Высшей лиге «А», где примет участие «Локомотив-Изумруд», намечен на 2 октября.

«Уральский трубник»

Свой кубковый турнир предстоит команде «Уральский трубник» по хоккею с мячом. Причём, наша команда и красноярский «Енисей» будут первыми, кто сыграет в официальном матче на новой иркутской арене – в Ледовом дворце «Байкал». Начало встречи в 8 часов утра по уральскому времени.

Также соперниками свердловских хоккеистов будут новосибирский «Сибсельмаш» (12 сентября, начало в 12:00), иркутская «Байкал-Энергия» (13 сентября, начало в 16 часов), хабаровский «СКА-Нефтяник» (15 сентября, начало 8 часов) и кемеровский «Кузбасс» (16 сентября, начало в 12 часов). В полуфинал выйдут две лучшие команды из группы.

Ещё два участника полуфиналов определятся в Ульяновске, где с 11 по 17 сентября сыграют «Водник», «Родина», «Динамо» (Москва), «Строитель», «Мурман», «Динамо-Ак Барс» (так теперь называется казанское «Динамо»), «Старт» и «Волга».

«Синара»

12–13 сентября должен стартовать чемпионат России по мини-футболу в Суперлиге, но календарь турнира пока не опубликован. К тому же, как и игры плей-офф прошлого сезона, сентябрьские матчи пройдёт без зрителей. Матчи с участием новоиспечённых бронзовых призёров футболистов «Синары» будем смотреть в Интернете.

Всероссийская Универсиада

Будьте готовы к тому, что в конце сентября в Екатеринбурге стартуют финальные соревнования VII летней Универсиады. С 25 сентября по 30 октября пройдут соревнования по тринадцати видам спорта – бадминтону, боксу, волейболу, гандболу, дзюдо, лёгкой атлетике, настольному теннису, плаванию, регби-7, самбо, спортивному ориентированию, тхэквондо ВТФ и шахматам. Как сообщили «Областной газете» в министерстве по физической культуре и спорту Свердловской области, окончательное расписание соревнований пока не утверждено.

Известно, что официальные церемонии открытия и закрытия пройдут на легкоатлетическом стадионе «Калининец», а сами соревнования на том же «Калининце», а также на спортсооружениях УрФУ, УрГЭУ, УрГПУ, в спорткомплексе «Луч» и других.

С учётом существующих реалий, приведённая нами информация предварительная. Будем надеяться, что всё состоится в назначенные сроки. А если и будут какие-то изменения, то только в лучшую сторону (например, по увеличению допуска зрителей на трибуны).