FISU перенесла Зимнюю Универсиаду 2021 года из-за COVID-19

Новые даты проведения спортивного мероприятия будут обсуждаться до конца ноября 2020 года. Фото: Павел Ворожцов.

Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение о переносе Зимней Универсиады 2021 года в швейцарском городе Люцерн в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции. Новые даты проведения спортивного мероприятия будут обсуждаться до конца ноября 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте FISU, на сегодняшний день более 40% зарегистрированных участников не могут попасть в Швейцарию в связи с временным запретом на въезд из-за COVID-19. Так, речь идёт о делегациях из России, США, Китая и Казахстана.

"Зимняя Универсиада - это мировое спортивное событие. Вдобавок к соревновательной составляющей, обмен опытом между делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент, который объединяет людей. Ограничения на въезд и меры предосторожности сделали бы этот обмен невозможным. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но мы убеждены, что это единственное правильное решение в нынешней ситуации", - подчеркнул президент FISU Олег Матыцин.

Отметим, что Зимняя Универсиада является крупнейшим после Олимпиады зимним спортивным событием. Предыдущая Зимняя Универсиада состоялась в 2019 году в Красноярске, а в 2023 году Летнюю Универсиаду проведут в Екатеринбурге.

Читайте также:

Во время Универсиады-2023 Екатеринбург планирует принять 750 тысяч зрителей.

На подготовку и проведение Универсиады-2023 потратят 87 миллиардов рублей.