«Вверху летает кайт, а внизу лыжами управляешь»

Чемпионат Европы 2019 года проходил на высокогорном озере Резия (по-немецки – Решензее) на границе Италии , Австрии и Швейцарии. Фото: Из архива Дениса Гаращенко

Приказом федерального министра спорта Олега Матыцина звания «мастер спорта России международного класса» были удостоены четыре представителя свердловского спорта – екатеринбуржец Иван Петренко, ставший в ноябре прошлого года чемпионом мира по тайскому боксу в супертяжёлой весовой категории, ещё один екатеринбуржец – победитель международных турниров по сноукайтингу Денис Гаращенко, а также два игрока сборной России по баскетболу 3 х3 - Илья Карпенков, выступающий за ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», и новобранец «Уралмаша» Кирилл Писклов – которые в июне прошлого года стали победителями II Европейских игр.

Мы предлагаем познакомиться поближе с одним из этой четвёрки – представителем сноукайтинга, самого, пожалуй, экзотического (хотя и самого подходящего к уральскому климату) вида спорта.

– Для получения звания мастера спорта международного класса в нашем виде спорта надо в течение трёх лет «заехать» в нормативы на международных соревнованиях не менее двух раз, – пояснил «Областной газете» Денис Гаращенко. – В 2017 году я выиграл чемпионат мира, а в 2019 году вошёл в тройку призёров на чемпионате Европы. Долго очень рассматривали мои документы, почти полтора года, два раза возвращали. Сейчас это распространённая практика, когда специалистам в минспорте кажется, что чего-то не хватает, они требуют ещё документы. В итоге всё получилось.

– Вы представитель зимнего парусного спорта, и ваша дисциплина называется сноукайтинг курс-рейс. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о ней.

– «Кайт» в переводе с английского – воздушный змей. Он цепляется к спортсмену с помощью строп 20–30 метров. Кататься можно на лыжах или, как я, на сноуборде. Кайт выполняет роль паруса, ты должен управлять им, ехать не туда, куда подует ветер, а туда, куда нужно. В отличие от обычного парусного спорта, где яхта – это единое целое, в сноукайтинге есть дополнительная сложность – вверху летает кайт, а внизу лыжами управляешь.

– В каких странах развит сноукайтинг?

– Чемпионаты мира проводятся с целью популяризации поочерёдно в Европе и Америке – в 2020 году был в Финляндии, а следующий будет в Канаде. Кубок мира из нескольких этапов проходит только в Европе, обычно это Италия, Швейцария – высоко в горах, своеобразная подготовка требуется для этого. В Норвегии очень сильные соревнования проходят. В прошлом году в Европе были проблемы со снегом, так что единственный этап Кубка мира состоялся в России, у нас-то со снегом проблем нет.

– Соревнования на каких площадках проходят?

– Зимой это замёрзшие акватории широких рек, озёра. Например, чемпионат мира проходил в Тольятти на Жигулёвском море. Это одно из самых популярных мест и у нас в стране, и в мире. Чемпионат Европы проходил на высокогорном озере Решензее в Италии.

– А в Екатеринбурге где можно покататься?

– В основном на Шарташе, мы проводим этапы Кубка и чемпионата России, чемпионаты города и области. Иногда на Верх-Исетском пруду. Кстати, на Шарташе базируется и наша школа, одна из ведущих в стране по сноукайтингу. Больше десяти раз наши воспитанники становились чемпионами мира и Европы.

– В том числе и ваша дочь Валерия, которая стала мастером спорта международного класса даже раньше вас?

– Да, и дети пошли по стопам, и другие сильные ребята есть.

– И вы соревнуетесь наравне с молодёжью?

– Да, ограничений по возрасту в парусном спорте нет. Например, в 2016 году золотую медаль в смешанном классе завоевал 55-летний аргентинец Себастьян Ланхе.

– А каковы олимпийские перспективы сноукайтинга?

– Сейчас ведётся активная подготовительная работа в этом направлении. Если сноукайтинг попадёт на Игры, то парусный спорт будет впервые представлен на зимних Олимпиадах. На самом деле очень много людей занимаются сноукайтингом, особенно в России. И наша страна стала инициатором того, чтобы побороться за включение в олимпийскую программу. Буквально сегодня (в пятницу. – Прим. «ОГ») пришло письмо из международной федерации кайтинга о том, что подана официальная заявка.

Конечно, это перспектива 2026–2030 годов. На Урале очень сильная школа, так что есть все шансы, что наши воспитанники попадут на Олимпиаду и окажутся в призёрах.

– Получается, что и у вас ещё есть шанс повторить, а то и превзойти достижение аргентинца.

– Ограничений нет, можно выступать пока есть порох в пороховницах, но всё-таки я считаю, что надо уступать дорогу молодым. После официального признания сноукайтинга я успел кое-что повыигрывать, а сейчас уже в первую очередь работаю тренером. Есть большой опыт, который передаю своим ученикам. Если сам чего-то добился, то других точно смогу научить.

– Вы сказали, что полтора года шла волокита с документами. Задам прагматичный вопрос – что даёт звание мастера спорта международного класса?

– В наш рыночный век привилегий не так много. Но в то же время, хотя спортивные звания и являются неким пережитком советского прошлого, я считаю, что по современным понятиям это хороший маркетинговый ход – для детей важен статус тренера, который с ними работает. Есть преимущества при поступлении в какие-то вузы. Друзья меня вчера говорили, что теперь у меня будет льготный проезд в транспорте, но я пока не проверял, так ли это. Точно могу сказать: тренер, имеющий спортивное звание от мастера спорта и выше, имеет и небольшую прибавку к зарплате.

Досье «ОГ» Денис Валерьевич Гаращенко. Родился 2 августа 1970 года в Грозном. На Урале живёт с 1990 года. Образование: Уральский экономический колледж (1993), Институт физической культуры УрФУ (2015). Кандидат в мастера спорта по альпинизму и армейскому рукопашному бою. Парусным спортом занимается с 1997 года. Тренер-преподаватель спортивной школы Верх-Исетского района.

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