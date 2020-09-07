Уральский спортсмен Евгений Марков из села Петрокаменского под Нижним Тагилом специализируется на скайраннинге. Если в двух словах – это быстрый бег в горах. В конце прошлой недели Евгений Марков заставил говорить о себе даже тех, кто об этом экстремальном виде спорта не слышал никогда: он установил новый мировой рекорд по скоростному восхождению на западную вершину горы Эльбрус (это 5 642 метра) – 3 часа 13 минут 14 секунд. Это почти на десять минут быстрее рекорда 2010 года.
34-летний Евгений Марков шёл к этому рекорду далеко не один год. Он вообще профессионально начал заниматься скайраннингом в 2013-м. Причём сначала ему пришлось совмещать своё увлечение с работой: Евгений был газоспасателем на Нижнетагильском металлургическом комбинате.
Позднее, конечно, пришлось сделать выбор в пользу спорта, когда пришли большие успехи. У Маркова их наберётся вагон и целая тележка в придачу. Он был победителем или призёром почти всех крупнейших российских горных марафонов, чемпионатов и Кубков. Отметился на мировых и европейских трассах. К примеру, он пять раз выигрывал «Конжак» (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах). В 2018-м установил новый рекорд марафона. Несколько раз побеждал на «Большом Иремеле». Выигрывал, к слову, и забеги на небоскрёб «Высоцкий».
К Эльбрусу он готовился давно, несколько раз приезжал на соревнования: с первого раза такую вершину не взять. В прошлом году, в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race, он установил рекорд России. Поднялся и спустился за 4 часа 22 минуты и 21 секунду.
В этот раз Евгений Марков бежал, скажем так, только в одну сторону: с поляны Азау (2 300 метров) до западной вершины Эльбруса (5 642 метра) в рамках конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо». До самого финиша с ним был скайраннер Виталий Шкель, который уступил Евгению буквально две минуты.
«Облгазета» связалась с рекордсменом, чтобы из первых уст узнать его эмоции.
– Евгений, принимайте наши поздравления! Это у вас на Эльбрусе какая попытка?
– Трассу в рамках соревнований проходил раз четыре-пять. С 2015 года езжу на Эльбрус. Рекорд в таких условиях ставить тяжело: всегда может вмешаться погода. Да и состояние трассы бывает разное.
– Сейчас вы целенаправленно шли на рекорд?
– Нет, это может быть слишком обманчиво. Должно сложиться множество факторов. Я, скажем так, по силам знал, что могу приблизиться к высокому времени, но чтобы установить рекорд… это была мечта.
– Получается, на сей раз у вас сложились необходимые факторы: погода, трасса и оптимальная физическая форма?
– Более чем. Ещё и конкуренция была. А она всегда рождает результат. В данном случае я конкурировал с Виталием Шкелем (Виталий в итоге бежал на две вершины Эльбруса и тоже установил рекорд – 4 часа 53 минуты 34 секунды. – Прим.«ОГ»). Он бегает с 2010 года. На своей дистанции я выиграл у него всего две минуты. Он меня преследовал всю гонку, это подстёгивало.
– Расскажите про саму трассу. Каково это – бежать на высоту 5 642 метра?
– Сама трасса около 12 километров. Набор высоты более 3 000 метров по вертикали. Старт с высоты 2 300 метров. Это очень специфическая трасса. Не каждому дано просто подняться по ней. Туристы ходят и по десять часов с высоты 4 000 метров. Мы смогли сделать это за два часа. Но мы готовились, хорошо акклиматизировались. Я на Эльбрусе до старта пробыл полтора месяца, тренировался. Даже нужно было буквально ночевать на такой высоте, потому что во время гонки можно просто встать.
– На таком маршруте – что самое главное?
– Был план на гонку. Определённые отрезки я должен был проходить по времени. Всё получалось, и по ходу трассы стал понимать: иду на рекорд. Главное было на самом тяжёлом участке – от 5 000 метров, где высота уже «давит» – дотерпеть. Это получилось. Содержание кислорода на такой высоте минимальное. Выше 4 100 метров на бег уже не переходишь – специальный шаг и работа с палками.
– Что после такой «пробежки» чувствует организм? Некоторым людям, как вы сказали, не под силу даже подняться на такую высоту…
– На самом деле, если ты готов и хорошо акклиматизировался, – ничего не происходит. Для меня это рядовой финиш. Не было ощущения, что я выжат как лимон. Просто сделал то, к чему готов.
– При этом вы пробежали аж на 10 минут быстрее предыдущего рекорда.
– Я вообще перед стартом думал: на минуту улучшу, на две. О десяти не думал. Со своего личного рекорда я больше двадцати минут скинул. Но те забеги были в мае, и тогда снег начинался с самого старта. А сейчас покров был с высоты 4 000 метров. И этот кусок мы прошли быстрее. Поэтому, думаю, своей результат смог так улучшить. Но, с другой стороны, если говорить про мировой рекорд, люди говорят, что условия были точь-в-точь такие же. Хотя я не до конца понимаю, почему удалось пробежать на десять минут быстрее…
– Когда на финише поняли, что у вас такой результат – какие мысли промелькнули?
– На самом финише я этого, наверное, не осознавал, потому что по ходу трассы себя подготовил, что покажу рекордное время. Да и знаете… на высоте 5 300 метров не до эмоций. Там такое состояние организма… Думаешь: «Просто бы дойти». Высота так давит на организм, что как-то эмоционально закончить гонку не можешь.
– Вы поднялись на высоту 5 642 метра. А потом ещё и спуск?
– Да, можно было бежать «вверх-вниз», но ноги решил «не убивать», поберечься. Поэтому спустился в свободном режиме, у судей надо было отметиться, что ты не потерялся. Спокойно пошёл обратно, разговаривая с другими спортсменами и туристами.
– Туристами?
– Много туристов! Сезон, правда, заканчивается, но помимо нас восходило на вершину ещё человек примерно сто.
– Вы побили рекорд, принадлежавший поляку Анджею Баргелю (в августе 2010 года он пробежал за 3.23.37). Он связался с вами?
– Я с ним не знаком, связи никакой не было. Думаю, он ещё не знает, что его рекорд побит. Но скоро узнает. Это значимое достижение для Эльбруса.
– В социальных сетях у вас указано, что самое важное для вас – это топ-5 на чемпионате мира по скайраннингу и призовые места на Кубке мира. Теперь это главное достижение?
– Я уже об этом подумал (смеётся). Наверное, оно может перебить мои предыдущие достижения, им точно можно гордиться. Если ещё и рекорд продержится долго. Конкуренция у нас в спорте сейчас высокая. Есть люди, которые готовы замахнуться на него. Но, как я уже говорил, должно совпасть много факторов. Плюс в Европе, например, нет такой высоты. Им нужно тренироваться и готовиться здесь. Я не хочу делать прогнозов, сколько рекорд продержится. Через неделю на Эльбрусе новый старт, может там кто-то будет быстрее.
– Теперь у вас отдых?
– Организм, конечно, должен восстановиться, но в нынешней ситуации и так мало стартов. 12 сентября хочу пробежать гонку в Сочи. 26 сентября точно поеду на чемпионат России по скайраннингу в Башкортостане. Поэтому времени на отдых нет. К этому моменту обычно устаёшь, ждёшь, когда сезон закончится, а сейчас – хочется стартовать и стартовать. Тренироваться без соревнований тяжело. Нужно видеть цель.
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- Опубликовано в №165 от 08.09.2020 под заголовком «На высоте 5 300 метров – не до эмоций».