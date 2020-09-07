Евгений Марков: «Предпочитаю бегать в экстремальных условиях. Чем тяжелее, тем мне лучше». Фото: Red Fox Elbrus Race

Уральский спортсмен Евгений Марков из села Петрокаменского под Нижним Тагилом специализируется на скайраннинге. Если в двух словах – это быстрый бег в горах. В конце прошлой недели Евгений Марков заставил говорить о себе даже тех, кто об этом экстремальном виде спорта не слышал никогда: он установил новый мировой рекорд по скоростному восхождению на западную вершину горы Эльбрус (это 5 642 метра) – 3 часа 13 минут 14 секунд. Это почти на десять минут быстрее рекорда 2010 года.

34-летний Евгений Марков шёл к этому рекорду далеко не один год. Он вообще профессионально начал заниматься скайраннингом в 2013-м. Причём сначала ему пришлось совмещать своё увлечение с работой: Евгений был газоспасателем на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Позднее, конечно, пришлось сделать выбор в пользу спорта, когда пришли большие успехи. У Маркова их наберётся вагон и целая тележка в придачу. Он был победителем или призёром почти всех крупнейших российских горных марафонов, чемпионатов и Кубков. Отметился на мировых и европейских трассах. К примеру, он пять раз выигрывал «Конжак» (в 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах). В 2018-м установил новый рекорд марафона. Несколько раз побеждал на «Большом Иремеле». Выигрывал, к слову, и забеги на небоскрёб «Высоцкий».

К Эльбрусу он готовился давно, несколько раз приезжал на соревнования: с первого раза такую вершину не взять. В прошлом году, в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race, он установил рекорд России. Поднялся и спустился за 4 часа 22 минуты и 21 секунду.

В этот раз Евгений Марков бежал, скажем так, только в одну сторону: с поляны Азау (2 300 метров) до западной вершины Эльбруса (5 642 метра) в рамках конкурса АрМИ-2020 «Эльбрусское кольцо». До самого финиша с ним был скайраннер Виталий Шкель, который уступил Евгению буквально две минуты.

«Облгазета» связалась с рекордсменом, чтобы из первых уст узнать его эмоции.

– Евгений, принимайте наши поздравления! Это у вас на Эльбрусе какая попытка?

– Трассу в рамках соревнований проходил раз четыре-пять. С 2015 года езжу на Эльбрус. Рекорд в таких условиях ставить тяжело: всегда может вмешаться погода. Да и состояние трассы бывает разное.

– Сейчас вы целенаправленно шли на рекорд?

– Нет, это может быть слишком обманчиво. Должно сложиться множество факторов. Я, скажем так, по силам знал, что могу приблизиться к высокому времени, но чтобы установить рекорд… это была мечта.

– Получается, на сей раз у вас сложились необходимые факторы: погода, трасса и оптимальная физическая форма?

– Более чем. Ещё и конкуренция была. А она всегда рождает результат. В данном случае я конкурировал с Виталием Шкелем (Виталий в итоге бежал на две вершины Эльбруса и тоже установил рекорд – 4 часа 53 минуты 34 секунды. – Прим.«ОГ»). Он бегает с 2010 года. На своей дистанции я выиграл у него всего две минуты. Он меня преследовал всю гонку, это подстёгивало.

– Расскажите про саму трассу. Каково это – бежать на высоту 5 642 метра?

– Сама трасса около 12 километров. Набор высоты более 3 000 метров по вертикали. Старт с высоты 2 300 метров. Это очень специфическая трасса. Не каждому дано просто подняться по ней. Туристы ходят и по десять часов с высоты 4 000 метров. Мы смогли сделать это за два часа. Но мы готовились, хорошо акклиматизировались. Я на Эльбрусе до старта пробыл полтора месяца, тренировался. Даже нужно было буквально ночевать на такой высоте, потому что во время гонки можно просто встать.

Уральский спортсмен Евгений Марков совершил скоростное восхождение на западную вершину горы Эльбрус за 3 часа 13 минут 14 секунд. Это почти на десять минут быстрее предыдущего мирового рекорда. Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИЯ МАРКОВА

– На таком маршруте – что самое главное?

– Был план на гонку. Определённые отрезки я должен был проходить по времени. Всё получалось, и по ходу трассы стал понимать: иду на рекорд. Главное было на самом тяжёлом участке – от 5 000 метров, где высота уже «давит» – дотерпеть. Это получилось. Содержание кислорода на такой высоте минимальное. Выше 4 100 метров на бег уже не переходишь – специальный шаг и работа с палками.

– Что после такой «пробежки» чувствует организм? Некоторым людям, как вы сказали, не под силу даже подняться на такую высоту…

– На самом деле, если ты готов и хорошо акклиматизировался, – ничего не происходит. Для меня это рядовой финиш. Не было ощущения, что я выжат как лимон. Просто сделал то, к чему готов.

– При этом вы пробежали аж на 10 минут быстрее предыдущего рекорда.

– Я вообще перед стартом думал: на минуту улучшу, на две. О десяти не думал. Со своего личного рекорда я больше двадцати минут скинул. Но те забеги были в мае, и тогда снег начинался с самого старта. А сейчас покров был с высоты 4 000 метров. И этот кусок мы прошли быстрее. Поэтому, думаю, своей результат смог так улучшить. Но, с другой стороны, если говорить про мировой рекорд, люди говорят, что условия были точь-в-точь такие же. Хотя я не до конца понимаю, почему удалось пробежать на десять минут быстрее…

– Когда на финише поняли, что у вас такой результат – какие мысли промелькнули?

– На самом финише я этого, наверное, не осознавал, потому что по ходу трассы себя подготовил, что покажу рекордное время. Да и знаете… на высоте 5 300 метров не до эмоций. Там такое состояние организма… Думаешь: «Просто бы дойти». Высота так давит на организм, что как-то эмоционально закончить гонку не можешь.

– Вы поднялись на высоту 5 642 метра. А потом ещё и спуск?

– Да, можно было бежать «вверх-вниз», но ноги решил «не убивать», поберечься. Поэтому спустился в свободном режиме, у судей надо было отметиться, что ты не потерялся. Спокойно пошёл обратно, разговаривая с другими спортсменами и туристами.

– Туристами?

– Много туристов! Сезон, правда, заканчивается, но помимо нас восходило на вершину ещё человек примерно сто.

– Вы побили рекорд, принадлежавший поляку Анджею Баргелю (в августе 2010 года он пробежал за 3.23.37). Он связался с вами?

– Я с ним не знаком, связи никакой не было. Думаю, он ещё не знает, что его рекорд побит. Но скоро узнает. Это значимое достижение для Эльбруса.

– В социальных сетях у вас указано, что самое важное для вас – это топ-5 на чемпионате мира по скайраннингу и призовые места на Кубке мира. Теперь это главное достижение?

– Я уже об этом подумал (смеётся). Наверное, оно может перебить мои предыдущие достижения, им точно можно гордиться. Если ещё и рекорд продержится долго. Конкуренция у нас в спорте сейчас высокая. Есть люди, которые готовы замахнуться на него. Но, как я уже говорил, должно совпасть много факторов. Плюс в Европе, например, нет такой высоты. Им нужно тренироваться и готовиться здесь. Я не хочу делать прогнозов, сколько рекорд продержится. Через неделю на Эльбрусе новый старт, может там кто-то будет быстрее.

– Теперь у вас отдых?

– Организм, конечно, должен восстановиться, но в нынешней ситуации и так мало стартов. 12 сентября хочу пробежать гонку в Сочи. 26 сентября точно поеду на чемпионат России по скайраннингу в Башкортостане. Поэтому времени на отдых нет. К этому моменту обычно устаёшь, ждёшь, когда сезон закончится, а сейчас – хочется стартовать и стартовать. Тренироваться без соревнований тяжело. Нужно видеть цель.

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