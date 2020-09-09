Тагильчанину Никите Губенко вновь нет равных в экстремальном слаломе

Никита Губенко. Фото: Свердловская областная Федерация гребного слалома/slalomso.ru

В Окуловке (Новгородская область) завершился чемпионат России-2020 по гребному слалому. Для гребцов это было первое всероссийское соревнование в текущем году. Уральская команда смогла завоевать золотую медаль в командной гонке каноэ-двоек среди мужчин, а Никита Губенко стал чемпионом России в экстремальном слаломе. Также в копилке нашей команды серебро и

Мы уже писали, что слаломисты, как и все спортсмены, пострадали из-за пандемии коронавируса. Из-за ограничений и переносов соревнований долгое время не могли сформировать календарь. Как рассказывала «Облгазете» старший тренер сборной Свердловской области по гребному слалому Ольга Гвоздева: без европейских стартов – мы не можем запланировать российские мероприятия. А без всероссийских – региональные, областные.

Кроме того, гребцы не могли тренироваться на «бурной» воде. Спортсменам необходимы искусственные течения, препятствия и виражи, который позволяют как раз отрабатывать элементы слалома. Это всё есть как раз в Окуловке, но канал долгое время не принимал людей.

В итоге на чемпионат России собрались гребцы из шестнадцати регионов страны. Сборная Свердловской области выставила сильнейший состав, с которым смогла завоевать сразу несколько наград.

Золотой комплект выиграли мужчины в командной гонке каноэ-двоек (С-2) в составе: Дмитрий Храмцов – Дмитрий Лабасов, Юрий Снегирёв – Роман Дуб, Виталий Максимов – Александр Харламцев. Они уверенно прошли дистанцию, с минимальным штрафом, и оставили за спиной и представителей Московской области, и Республики Алтай.

Александр Харламцев, Дмитрий Храмцов, Юрий Снегирёв также принесли в медальную копилку региона бронзу в командной гоне каноэ- одиночек, совсем немного уступив москвичам. Ещё одна командная медаль досталась в гонке мужских байдарок, где Владимир Камешков, Никита Губенко и Дмитрий Лабасов вновь чуть-чуть уступили представителям Москвы в споре за серебро. Ещё одну бронзу, но уже в личном первенстве, завоевал Дмитрий Лабасов в мужской байдарке-одиночке.

Зато до серебра «догребли» Юрий Снегирёв и Виталий Максимов. Им не хватило обидных 1,24 секунды, чтобы попасть на высшую ступень пьедестала почёта в каноэ-двойке.

По-прежнему нет равных тагильчанину Никите Губенко в экстремальном слаломе (он же К-1, или «каяк-экстрим»). И хоть для гребного слалома это довольно новый вид программы, где на байдарках-одиночках стартуют сразу четыре участника (и даже допускается контактная борьба), но Губенко в нём заметно преуспел. Достаточно сказать, что с 2018 года Никита Губенко выиграл все чемпионаты и Кубки России в каяк-экстриме. Побеждал он и на этапе Кубке мира, а в прошлом году добыл серебро чемпионата мира.

– Не могу сказать, что выхожу на экстремальный слалом как-то по-особенному, просто стараюсь учесть определенные моменты перед гонкой, которые уже известны и заранее подготовить тактику, – сказал Губенко. – На самом деле, в финале я не совсем понял, что произошло на старте, после начала гонки получилось, что я лидирую, а остальные боролись между собой, поэтому мне оставалось закончить дистанцию без ошибок и выиграть гонку.

Никита, таким образом, отобрался в сборную России. А 9 сентября уже начал своё выступление на Кубке России.