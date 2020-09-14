Анастасия Кирпичникова дебютировала на чемпионате России по плаванию на открытой воде и сразу выиграла золотую медаль

Анастасия Кирпичникова не скрывает своих эмоций. Фото: Алёна Николаева

В Краснодарском крае, в селе Сукко, проходит чемпионат России по плаванию на открытой воде. Анастасия Кирпичникова, представляющая Свердловскую область (нижнетагильский СК «Спутник»), преподнесла сюрприз: дебютировав на чемпионате страны на открытой воде, она выиграла олимпийскую дистанцию 10 километров.

Увидеть 20-летнюю Анастасию Кирпичникову – неоднократную чемпионку России по плаванию (на 50 метров и на «короткой» воде) – среди участников открытой воды было несколько удивительно. В олимпийской дисциплине 10 километров она была вообще единственной представительницей нашего региона за несколько лет как среди взрослых спортсменов, так и среди юниоров.

Второй раз пришлось удивляться уже на финише, когда Анастасия победила, опередив ближайшую преследовательницу на 11 секунд. При том, что Екатерина Сорокина и Валерия Ермакова, занявшие второе и третье места соответственно, на открытой воде выступают далеко не в первый раз. Валерия Ермакова, например, побеждала на Кубке Европы, занимала призовое место на первенстве мира, Екатерина Сорокина была в призёрах международных соревнований, Кубка и первенства России.

Анастасия на 10 километрах показала время 2:09.06,3. И вот ещё один удивительный факт: чемпионаты России на открытой воде, на дистанции 10 километров с 2014 года выигрывала одна и та же спортсменка - Анастасия Крапивина. В этот раз она не финишировала, отметившись на последней отсечке в 6 250 метров.

После триумфальной победы «Облгазета» связалась с уральской спортсменкой.

– Анастасия, почему вдруг решили дебютировать на открытой воде и сразу на 10 километрах?

– Мой тренер специализируется на открытой воде, и он увидел во мне потенциал. А сразу 10 километров – потому на этой дистанции был отбор в Фукуоку (японский город, где в следующем году пройдёт олимпийский квалификационный турнир для отбора на Игры в Токио-2021. – Прим. «ОГ»). Я приезжала только на эту дистанцию.

– И как вам дебют?

– Достаточно хорошо, только очень долго плыть (смеётся). Я ехала на чемпионат России, чтобы набраться необходимого опыта. Например, нужно пробовать быстро попить во время дистанции, а также ориентироваться, если плывешь одна. Вот этого я пока не умею. С тренером ещё не разговаривала, он у меня француз, и трансляцию не смотрел. По приезде во Францию вместе посмотрим и обсудим ошибки.

– Воду подают в стакане на длинном приспособлении прямо в воду, сложно так попить?

– Вообще несложно! Вот только надо это быстро делать.

– Со стороны у простого болельщика возникает вопрос: а как ориентироваться в открытой воде на такой большой дистанции?

– По всей дистанции стоят большие буи, но мне пока сложно ориентироваться. Поэтому я и теряю очень много времени на поворотах, так как опыта ещё совсем нет.

– Опыта нет, а победили уверенно. Конкуренция была высокой?

– Высокая, но мне больше приходилось бороться с ориентированием на воде… Я новичок в этом виде плавания.

– Теперь не хотите полностью перейти в открытую воду?

– Буду выступать в двух дисциплинах.

– Позади сложный карантин. Каково пловцу после столь длительного времени соревноваться в обычных условиях?

– Для меня это был второй старт после карантина, впереди чемпионат Франции. Мне несложно – это моя работа. Я во время карантина поддерживала форму, ездила на велосипеде, делала упражнения в домашних условиях. Сложнее без бассейна – теряется чувство воды. И увы, в период карантина это никак не исправить.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».