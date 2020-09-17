Евгений Куйвашев открыл ледовую арену в Сухом Логе

Площадь спортивного объекта составляет 3,2 тыс. квадратных метров, а площадь ледового поля - 1,8 тыс. "квадратов". Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с гендиректором УГМК Андреем Козицыным принял участие в открытии ледовой арены "Литейщик" в Сухом Логе. Площадь спортивного объекта составляет 3,2 тыс. квадратных метров, а площадь ледового поля - 1,8 тыс. "квадратов".

В церемонии открытия также участвовали глава Сухого Лога Роман Валов и гендиректор предприятия "Сухоложское литьё" Владимир Краев. Арена была построена в рамках соглашения с региональным правительством о развитии хоккея и хоккейной инфраструктуры в городах Свердловской области.

"Договоренности, достигнутые между регионом и компанией УГМК, позволили открыть уже десять первоклассных ледовых арен в разных городах Свердловской области. Хоккей — один из самых популярных видов спорта на Урале", - заявил губернатор.

В "Литейщике" расположены шесть раздевалок, кабинет тренера, зал хореографии, а также медицинский и процедурные кабинеты. Одновременно на арене может тренироваться до 50 человек, а кататься - 70, трибуны вмещают до 270 человек. В день спортивный объект может принять около 400 хоккеистов и 560 любителей катания на льду, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Андрей Козицын отметил, что сегодня в "Литейщике" состоится первый матч между командами Сухого Лога и Верхней Пышмы. По его мнению, открытие столь значимого спортивного сооружения подогреет интерес местных жителей к хоккею и фигурному катанию.

Напомним, в январе 2020 года в Екатеринбурге завершилась реконструкция ледовой арены для фигурного катания в спортивной школе "Локомотив" № 8. Также в начале июня Андрей Козицын и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский оценили ход строительства ледовой арены УГМК.

В июне 2019 года в Кушве открылся ледовый корт "Благодать арена", а в июле того же года Евгений Куйвашев дал старт работе ледовой арены "Авто" в Екатеринбурге.