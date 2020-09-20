Уральский гонщик Сергей Карякин ищет в свою команду эксперта по радиоэлектронике

Сергей Карякин объявил о поиске в свою команду SnagracingTeam специалиста по радиоэлектронике. Фото: Алексей Кунилов.

Уральский гонщик, победитель ралли "Дакар" Сергей Карякин объявил о поиске в свою команду SnagracingTeam специалиста по радиоэлектронике. Ему предстоит разработать модуль управления дрона для автоматического следования за машиной.

Желающему помочь гоночной команде Snargracing Team нужно будет проделать работу от программирования и проектирования плат до программной синхронизации с остальными системами.

"Думаю, среди вас есть тот, кто нужен нашей команде. Не все же красивые кадры в движении снимать только с вертолёта!", - пишет Сергей Карякин на своей странице в Instagram.

Сергей Карякин является победителем ралли "Дакар" 2017 года в категории Quad (квадроциклы) и ралли-рейда "Шёлковый путь" 2018 года. На "Дакар-2020" экипаж екатеринбургского гонщика занял второе место.