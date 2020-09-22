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22 сентября 2020, 10:49

Заседание Совета по спорту при Президенте РФ, которое должно было состояться в Екатеринбурге, пройдёт онлайн

Владимир Путин

Заседание Совета по спорту при участии Президента РФ, которое должно было состояться в Екатеринбурге, пройдёт онлайн. Фото: пресс-служба Кремля.

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ, которое должно было пройти в столице Урала в рамках форума "Россия – спортивная держава", состоится в режиме видеоконференции. Мероприятие запланировано на первую декаду октября.

"Что касается Совета по развитию физической культуры и спорта, он действительно на первую декаду октября готовится, но, насколько я знаю, он готовится в режиме видеоконференции", – передаёт слова пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова ТАСС. Какие площадки будут задействованы для выхода в эфир участников заседания, не уточняется.

Отмечается, что основной темой встречи станет стратегия развития физкультуры и спорта в России до 2030 года. Она разрабатывается с учётом федерального проекта "Спорт – норма жизни", входящего в состав нацпроекта "Демография".

Добавим, Президент РФ Владимир Путин лично возглавляет Совет по развитию физической культуры и спорта. Этот орган создан для взаимодействия различных органов власти и организаций при рассмотрении вопросов, касающихся государственной политики в области физкультуры и спорта.

Напомним, 15 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании рабочей группы по подготовке Совета при Президенте РФ по развитию спорта и физкультуры. Тогда он отмечал, что форум "Россия – спортивная держава" может стать первым международным событием в очном формате после снятия ограничений по коронавирусу на Среднем Урале.

Однако позже стало известно о переносе спортивного форума. Федеральные СМИ информировали, что мероприятие пройдёт в марте 2021 года.

Областная газета Свердловской области

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