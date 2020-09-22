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Спорт
22 сентября 2020, 18:02

Уральская скалолазка Виктория Мешкова – вице-чемпионка в олимпийском «многоборье»

Виктория Мешкова завоевала серебро на чемпионате России в "многоборье". Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

Виктория Мешкова завоевала серебро на чемпионате России в "многоборье". Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

Свердловская скалолазка Виктория Мешкова стала вице-чемпионкой в олимпийской дисциплине «многоборье» на чемпионате страны в Москве.

Результат в многоборье складывается из результатов в скорости, боулдеринге (серия коротких сложных трасс) и трудности. У Виктории Мешковой места распределились следующим образом – 4–1–2. Как итог – общее серебро. Уступила Виктория представительнице Челябинской области – Елене Красовской (её места – 3–2–1). На третьем месте – Анна Цыганова (Красноярский край).

В прошлом году, к слову, Виктория Мешкова также стала второй. А Елена Красовская – первой.

У мужчин победил Алексей Рубцов (Москва), серебро у Сергея Лужецкого ( он екатеринбуржец, но сейчас представляет Воронежскую область), бронза у Вадима Тимонова (Санкт-Петербург).

За награды в этой дисциплине боролись 34 женщины и 42 мужчины. Единственная обладательница олимпийской путёвки в Токио-2021 Юлия Каплина в соревнованиях участия не принимала.

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Областная газета Свердловской области

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