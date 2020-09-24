Пышминский велогонщик Денис Некрасов когда-то начинал заниматься спортом в подвале. Теперь он стартует на чемпионате мира

Денис выступит в командной гонке. Фото: Александр Зайцев

Верхнепышминец Денис Некрасов вошёл в состав сборной России на чемпионат мира по шоссейным велогонкам, который вчера, 24 сентября, стартовал в итальянской Имоле. Денис свой спортивный путь когда-то начинал на Урале – буквально в подвале дома.

Чемпионат мира на шоссе ежегодно проводится с 1921 года, и последний раз его прерывали во время Второй мировой войны. С 1946-го велогонщики стартовали каждый год, но, как мы понимаем, исключением мог стать текущий. Из-за пандемии коронавируса чемпионат мира вполне могли не провести, но в итоге Международный союз велосипедистов принял решение перенести старт на осень (вместо лета) и изменить локацию – вместо Швейцарии стала Италия.

Зато старт и финиш соревнований пройдёт на легендарном автодроме Энцо и Дино Феррари, где и неоднократно завершали «Джиро д'Италия», а также гоночная трасса помнит победы Михаэля Шумахера,Айртона Сенны и Нельсона Пике.

Сборная России заявила на чемпионат сильный состав, но, увы, без лидеров: Ильнур Закарин и Павел Сиваков пропустят старт из-за травм, полученных во время многодневной «Тур де Франс». Не выступит и Александр Власов – в его приоритете подготовка к «Джиро».

Приедут Сергей Чернецкий, Вячеслав Кузнецов, Пётр Рикунов, Денис Некрасов, Иван Ровный, Дмитрий Страхов, Андрей Степанов. У женщин – Айгуль Гареева, Мария Новолодская, Диана Климова.

За нашего земляка Дениса Некрасова можно будет поболеть в групповой гонке. 23-летний спортсмен, в последнее время представляющий команду «Gazprom-RusVelo», начинал в Пышме у Анатолия Колмогорова.

– Начинал заниматься в подвале жилого дома, – рассказывал в интервью нашему изданию Денис Некрасов. – Прямо в подвале есть трек, маленький, но тогда он казался больше. Велосипеда, на котором сначала ездил, нет. Это «Старт-шоссе». Мне ещё сиденье к раме крепили – я тогда был очень маленький…

После первых серьёзных успехов Денис переехал в более профессиональную команду. По юниорам выигрывал медали первенства России на шоссе, а также награды на первенстве Европы и мира на треке. Но в 2015 году, после окончания сезона, команду, за которую он выступал, расформировали, Некрасов вернулся обратно в Пышму. Спортсмен тогда с иронией отмечал, что хочет под Новый год загадать желание найти команду, но Дед Мороз вряд ли в этом поможет…

Но время прошло, и велогонщик всё же нашёл себе место, выступал, в частности, за «Marathon-Tula». За неё в настоящее время ездит другой верхнепышминец – Артур Ершов.

А Денису сейчас необходимо сильно постараться: российские велосипедисты выигрывали медали чемпионата мира на шоссе последний раз в 2009-м. И у уральского велогонщика есть шанс это исправить.

Наблюдать за борьбой можно будет в воскресенье, 27 сентября, на телеканале Eurosport 2. Старт групповой гонки запланирован на 12:45 по уральскому времени.

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