Контрактные обстоятельства

Одно из следствий нынешней ситуации – клубы в любой момент могут лишиться легионеров, от которых их страны потребуют вернуться домой в случае нового обострения Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Весенне-летний карантин, объявленный во многих странах мира из-за пандемии коронавируса, позволил на многие моменты взглянуть под несколько другим углом. Потому что раньше (в обозримом прошлом) такого не было. Обратили ли вы внимание на то, что, с одной стороны, многие люди лишились на время карантина зарплаты, а то и работы. И если в бюджетной сфере процесс хоть как-то регулировался, то в частных структурах, где хозяин – барин, вопросы решались легко и просто. А с другой – что профессиональные спортивные клубы вынуждены были платить игрокам немаленькие зарплаты, несмотря на то, что те, находясь в так называемой самоизоляции, даже тренироваться толком не могли.

Почему? Да всё просто – у профессионального спортсмена с клубом заключён контракт, по которому не платить зарплату будет для клуба себе дороже – предусмотрены различные санкции от денежных штрафов до запрета на регистрацию новых игроков, пока не погашены долги. Не игроки, а клубы, даже самые богатые, вынуждены были уговаривать своих подопечных добровольно пойти на существенное (до 50 процентов) снижение зарплаты.

Везёт же некоторым… Оговорюсь сразу, да, зависть – не самое положительное качество, но тут речь не о сумме прописью, какой бы она ни была, а в принципе о том, что профессиональные спортсмены гораздо более социально защищены, чем мы, простые граждане, занимающиеся в лучшем случае физкультурой. И я не призываю лишать спортсменов такой защищённости, скорее хотелось бы, чтобы не платить зарплату людям других профессий было бы так же невыгодно, как футболисту. Это как в случае с революцией – лучше бы она была для того, чтобы не было бедных. А то та, которая для того, чтобы не было богатых, у нас уже была.

Ещё один правовой затор, обнажившийся из-за повсеместной «самоизоляции», нагляднее всего проявился, пожалуй, в хоккее с мячом, где для определения чемпиона страны оставалось сыграть один матч. В марте провести его не успели, а потом у многих игроков закончились контракты, и теперь проводить этот матч бессмысленно. Это уже будут две совершенно другие команды.

Один за другим стартуют новые сезоны в профессиональных спортивных лигах. И сталкиваются с той же проблемой. Но если весной у большинства из них сезоны подходили к концу, то сейчас остановка будет ещё более неприятной. Отменяются футбольные и хоккейные матчи, только в КХЛ порядка сотни заболевших. Сделали ли клубы выводы из концовки прошлого сезона? Учитывают ли возможные проблемы при подписании новых контрактов?

– В «УГМК» сейчас оплата предусмотрена только за тот период, когда игрок находится в клубе и принимает участие в соревновательном процессе, – рассказал «Облгазете» директор хоккейного клуба «Автомобилист» и баскетбольного клуба «УГМК» Максим Рябков. – Если сезон будет прерван, то и выплата зарплаты будет остановлена. Да и вообще в баскетболе мы можем оговаривать любого рода особенности. А что касается «Автомобилиста», то в хоккее все изменения должны приниматься централизованно, на уровне Континентальной хоккейной лиги. Мы не вольны отступать от типовой формы контракта.

– Прежде всего мы сразу оговариваем с игроками и представляющими их интересы агентами, чтобы на большие деньги никто не рассчитывал, – пояснил Виктор Ганиенко, президент баскетбольного клуба «Уралмаш». – Зато они могут быть уверены, что обещанное получат, как и хорошую игровую практику. Если говорить о возможных новых осложнениях уже в новом сезоне, то у нас в контрактах с игроками предусмотрены форс-мажорные ситуации. В этих рамках и будем договариваться. Но я надеюсь, что всё нормально у нас будет.

Многие компании, попробовав работать в удалённом режиме, новым форматом остались довольны и не собираются возвращаться к довирусной необходимости «ходить на работу». Конечно, менеджеры, дизайнеры и, прости Господи, копирайтеры могут работать на дому. Спортсменам, тем более в командных видах спорта, в домашних условиях реализовать себя не получится, разве что при помощи игровых приставок. Но это всё-таки совсем не одно и то же.

Конечно, не хотелось бы повторения жёстких ограничений весны-лета. Но готовиться к ним всё-таки надо, в том числе юридически. А заодн0 и стремиться к тому, чтобы по уровню защищённости и мы тоже приближались к спортсменам.

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