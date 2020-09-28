Президент МОК уверен в сроках проведения Олимпиады

Фото: Официальная эмблема Игр в Токио

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах уверен, что летнюю Олимпиаду удастся провести в 2021 году в Токио. Об этом он заявил в видеообращении к участникам заседания Координационной комиссии по проведению Игр, перенесённых на год из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Мы не должны уступать людям, которые хотят оказать на нас давление и готовы объявить об отмене Игр прямо сейчас, – цитирует Томаса Баха японское информационное агентство «Киодо Цусин». – Сейчас неподходящее время, мы должны усердно работать и в надлежащее время принимать правильные решения».

При этом руководитель мирового олимпийского движения признаёт, что есть серьёзные проблемы при организации Игр в Токио в 2021 году, с учётом того, что угроза пандемии всё ещё существует. «В настоящий момент правительства всего мира не могут сказать, что вам будет разрешено делать завтра, или на следующей неделе, или куда вы можете поехать. Никто не знает, что нужно сделать через 10 месяцев, чтобы обеспечить безопасные условия для всех», – заявил Томас Бах.

«Киодо Цусин» сообщило также, что Япония планирует смягчить ограничения на поездки для иностранных гостей со следующего месяца. Правительство рассматривает возможность въезда в страну около тысячи иностранцев в день на срок от трёх месяцев и более. Япония также хочет увеличить возможности тестирования в аэропортах. Правительство Японии может ослабить ограничения на въезд, чтобы позволить спортсменам тренироваться в течение 14-дневного карантинного периода до Игр в Токио.

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