В Екатеринбурге стартовала Всероссийская летняя Универсиада-2020

Состязания продлятся до 18 октября. Фото: Александр Исаков.

В Екатеринбурге началась Всероссийская летняя Универсиада-2020, которая станет генеральной репетицией Студенческих игр 2023 года. Состязания продлятся до 18 октября.

В течение трёх недель в уральской столице пройдут соревнования по 13 видам спорта: дзюдо, тхэквондо, бокс, самбо, лёгкая атлетика, волейбол, настольный теннис, бадминтон, гандбол, плавание, регби-7, спортивное ориентирование и шахматы. Екатеринбург примет более 4 тыс. спортсменов, тренеров и судей, сообщает пресс-служба администрации города.

Большинство состязаний пройдут на базе спортивных объектов Уральского федерального университета, который отметит в 2020 году 100-летний юбилей. В рамках празднования юбилея вуза 7 октября состоится торжественная церемония открытия Универсиады-2020, в которой примут участие глава Минспорта РФ Олег Матыцин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

Во Дворце игровых видов спорта (ДИВС) 17 октября состоится церемония закрытия студенческих игр.