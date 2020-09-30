Уроженец Каменска-Уральского Павел Кочетков выступит на «Джиро д’Италия»

Павел Кочетков будет покорять "Джиро" уже в составе новой команды. Фото: Joop van Dijk from Kampen, Netherlands / CC BY-SA/2.0

Российский шоссейный велогонщик, уроженец Каменска-Уральского Павел Кочетков заявлен на участие в престижной многодневной гонке Гранд-тура «Джиро д’Италия», которая стартует 3 октября. Кочетков один из трёх россиян, кто примет участие в веломногодневке. Однако все они выступят в составах иностранных «конюшен».

34-летний Павел Кочетков выступит в составе польской «CCC Team»*. Частью этой команды он стал в 2019 году. Контракт был подписан на два года.

Воспитанник каменской ДЮСШ (тренировался у местного наставника Александра Лобанова) более менее профессиональную карьеру начал в 2010 году. Он неплохо ездил по молодёжным гонкам, добивался успеха уже на взрослом уровне за команду «Русвело». Потом перешёл в «Katusha-Alpecin». Участвовал в таких гонках как «Тур Даун Андер», «Тур Словении», «Тур Валлонии», «Классика Сан-Себастьяна». В 2016-м Кочетков в условиях высочайшей конкуренции выиграл чемпионат России на шоссе, в том числе, оставив за спиной опытного Сергея Лагутина.

В тот же год Павел выступил на Олимпийских играх в Рио.

В самом «Джиро» Кочетков выступал три раза (в 2015, 2016 – финишировал, а в 2017-м – нет). Самый успешный раз – в 2015-м, когда велогонщик был лидером третьего и четвёртого этапа в горной квалификации и получал синюю майку.

Участвовал Павел и в «Тур де Франс» (2018), когда на трассе для разгона бастующих французских фермеров полиция применила слезоточивый газ, от которого пострадали в том числе и участники гонки. «Немножко носик пощипало, но в целом мы проскочили», – говорил тогда Павел.

Кроме того, он четыре раза отмечался на «Вуэльте».

«Джиро д’Италия» в 2020 году была под угрозой отмены из-за коронавируса. Понятно, что провести её в запланированные даты в мае было практически невозможно. В итоге Международный союз велосипедистов объявил, что и «Джиро», и «Вуэльта» состоятся осенью после чемпионата мира по шоссейным гонкам. «Джиро» возьмёт старт 3 октября в Палермо. А завершится – 25-го в Милане. За 21 этап участники проедут более 3000 километров. Сама гонка пройдёт уже 103-й раз.

Кроме Павла Кочеткова выступят также Ильнур Закарин (тоже за польскую «CCC Team») и Александр Власов – за казахстанскую «Астану». Последний раз россиянин – Денис Меньшов – выигрывал «Джиро» в 2009 году.