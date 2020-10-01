Евгений Марков: «Трасса «Иремеля» коварная»

Евгений Марков отмечает, что ему интереснее соревноваться в самых экстремальных условиях. Фото: Сергей Бабиков

Чемпионат России по скайраннингу (высотный бег), в рамках которого прошёл четырнадцатый сверхмарафон на горе Большой Иремель, выиграл Евгений Марков из села Петрокаменского под Нижним Тагилом. Спортсмен пробежал почти 44 километра (с подъёмом на вершину 1582 м) с рекордным временем – 3:16:48.

«Большой Иремель» – это забег на 45 километров в горах Башкирии, на вторую по высоте вершину Южного Урала. Марафонцы бегут туда и обратно.

Для 34-летнего Маркова это уже седьмая победа на «Большом Иремеле». В этот раз он побил свой же рекорд 2018 года, когда пробежал за 3.18.54.

– По сравнению с прошлыми годами трасса была посуше, – рассказал корреспонденту «Облгазеты» Евгений Марков. – Снег хоть и лежал, но скорость на нём не падала. Ближе к вершине начались камни, курумник. Поэтому, думаю, удалось показать такое время. В подъём я забежал чуть тише, по сравнению с рекордом 2018-го, спуск пробежал примерно так же, а последнюю равнину удалось пройти быстрее. Из-за этого и получилось улучшить свой же рекорд. Я бегаю семь раз и знаю, что трасса «Иремеля», на самом деле, коварная. Длина – 43,5 километра – плюс долгая равнина. Она многих останавливает, потому что после спуска нужна другая работа мышц, нужна дистанционная крейсерская скорость. Там я от Пети Медведева и убежал. Мы с ним бывает вместе тренируемся и консультируемся по подготовке. Но соперничество всё равно есть: до гонки мы друзья, на гонке – соперники.

Пётр Медведев, представляющий Нижний Тагил, расположился в итоге на втором месте. От Маркова он отстал примерно на семь минут.

Примечательно, что Марков в начале сентября установил другой рекорд – он быстрее всех «взбежал» на западную вершину горы Эльбрус (это 5 642 метра) – 3 часа 13 минут 14 секунд. Это было почти на десять минут быстрее рекорда 2010 года.

– На Эльбрусе тяжело функционально, но мышцы быстро отходят, – добавил Марков. – Мышцы больше работают и напрягаются на спуске. Поэтому после «Иремеля», где как раз динамичный спуск, ещё пока не восстановился. Вчера побегал и понял – ещё тяжело.

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