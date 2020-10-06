Продолжительность жизни в России за 10 лет выросла на 4,5 года

Владимир Путин рассчитывает, что в к 2024 году число россиян, ведущих активный образ жизни, увеличится до 55%, а к 2030 году - до 70%. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором обсуждается проект развития спорта в РФ до 2030 года. Глава государства прокомментировал увеличение средней продолжительности жизни россиян.

В начале встречи Президент отметил, что цель стратегии развития физкультуры и спорта до 2020 года была достигнута. По его словам с 2009 года количество россиян регулярно занимающихся спортом выросло в 2,5 раза и составило около 60 млн человек, что превысило заявленные показатели на 40%.

Также Владимир Путин подчеркнул, что между увеличением числа людей, увлекающихся спортом, и продолжительностью жизни есть прямая связь.

"Рост средней продолжительности жизни в России с 2009-го по 2019 год – более 4,5 лет. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Он также рассчитывает, что в к 2024 году число россиян, ведущих активный образ жизни, увеличится до 55%, а к 2030 году - до 70%.

Напомним, в начале июня Игорь Левитин сообщил, что в начале октября Владимир Путин может приехать в Екатеринбург, где он проведёт заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Однако 16 сентября стало известно о переносе форума "Россия - спортивная держава" на неопределённый срок, в связи с чем визит Президента в уральскую столицу был отменён.