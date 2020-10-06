Владимир Путин приедет в Екатеринбург в мае 2021 года

На саммит "СпортАккорд" Владимира Путин пригласил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: пресс-служба Кремля.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта пригласил Президента РФ Владимира Путина на саммит "СпортАккорд". Он пройдёт в Екатеринбурге в мае 2021 года. Глава государства пообещал включить мероприятие в свой график.

"Что касается "СпортАккорда", его возглавляет президент международной федерации дзюдо, у меня к этой организации тоже очень теплое отношение. Постараюсь в графике зафиксировать это мероприятие", - сказал Владимир Путин Евгению Куйвашеву во время заседания, которое транслирует телеканал "Вести".

Кроме того, губернатор Свердловской области доложил главе государства о подготовке региона к летней Универсиаде 2023 года. Он попросил Президента рассмотреть возможность продления на 2022–2023 годы действия распоряжения по единому исполнителю работ и услуг, связанных со строительством объектов Универсиады и оснащением инфраструктуры Универсиады. Владимир Путин заявил, что рассмотрит эту возможность.

"То, что вы попросили, мы соответствующим образом проработаем с Правительством и оформим необходимые документы. Работы должны быть продолжены", - заявил Президент.

Напомним, в начале июня Игорь Левитин сообщил, что в начале октября Владимир Путин может приехать в Екатеринбург, где он проведёт заседание Совета по развитию физкультуры и спорта. Однако 16 сентября стало известно о переносе форума "Россия - спортивная держава" на неопределённый срок, в связи с чем визит Президента в уральскую столицу был отменён.

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