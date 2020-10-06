Уральские пловчихи показали характер

Дарья Устинова после долгого перерыва завоевала золото и два серебра. Фото: Алексей Савченко / RusSportImage

В Обнинске (Калужская область) состоялся финал Кубка России по плаванию 2020 года. Для многих спортсменов Кубок стал первым стартом в новом сезоне, который был нарушен пандемией коронавируса. Представители Свердловской области завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

А точнее будет сказать – представительницы. Да, наши уральские девушки отметились сразу семью наградами, три из которых – высшей пробы.

Уже в первый день представительницы нижнетагильского СК «Спутник» Валерия Саламатина и Дарья Устинова поднялись на первую строчку пьедестала почёта.

Валерия выиграла заплыв на 800 метров вольным стилем. Причём так уверенно, что от Нины Михайловой, занявшей вторую строчку, её отделило больше десяти секунд. А вот Дарье Устиновой на своей коронной дистанции – 200 метров на спине – пришлось сложнее. У Анастасии Кляровской из Москвы она выиграла чуть больше секунды.

– И… первый блин комом, – отметила Дарья. – Такое ощущение, что забыла, как стартовать после семи месяцев без соревнований. Сейчас мы увидели, в каком состоянии находимся после перерыва.

Действительно, по результатам чемпионата России-2019 на аналогичной дистанции Дарья показала время 2:10.30, а сейчас – 2:12.21. В прошлом году вся тройка на чемпионате «выплывала» из 2:10…

Ещё две медали Дарья выиграла во второй день. На этот раз – серебряные. На пятидесятиметровке на спине Дарья отстала от Анастасии Курилкиной, представляющей Санкт-Петербург. И совсем немного выиграла также у Анастасии Кляровской. А на стометровке, также на спине, Дарья Уступила Марии Каменевой.

А третье золото вновь принесла Валерия Саламатина на дистанции 400 метров вольным стилем. Она обогнала Александру Быкову и Полину Невмовенко на секунду и две соответственно.

Валерия ещё записала на свой счёт серебро на двухсотметровке вольным стилем, обогнав… представительницу Свердловской области (и СК «Спутник») Дарью Муллакаеву меньше чем на одну секунду.

– В общем, результат хороший для этого периода, – сказала после заплыва Дарья. – Мы начали плавать в июне в Волгограде вместе с Лерой Саламатиной, думаю, что мы восстановили форму и к чемпионату России (пройдёт с 25 по 30 октября в Казани. – Прим. «ОГ») будем готовы ещё лучше.

Семь медалей на Кубке России – четвёртый результат в медальном зачёте регионов. Правда, если учитывать, что все награды завоёваны девушками, то в этом компоненте у нас – уверенное второе место после Санкт-Петербурга.

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