Золото и бесштрафная бронза Дмитрия Храмцова

Дмитрий Храмцов сумел избежать штрафов на сложной дистанции. Фото: Федерация гребного слалома России

Первенство Европы по гребному слалому спортсменов до 23 лет завершилось в Кракове (Польша). Тагильчанин Дмитрий Храмцов показал отличный результат: помог выиграть золото в командной гонке и завоевал личную бронзу.

Примечательно, что у Дмитрия Храмцова есть, к примеру, медали чемпионата Европы и чемпионата мира, но вот медалей в категории до 23-х лет не было.

Как и не было медалей у сборной России. Дело в том, что в каноэ-одиночке (C1) последняя медаль была в 2016 году. Три чемпионата подряд никто из россиян не мог заехать на подиум в этом классе. И исправил это Дмитрий Храмцов.

21-летний Храмцов за последние пару лет сильно прибавил. В прошлом году он завоевал медали крупнейших международных стартов. В Кракове Дмитрий хоть и попал в финал лишь с седьмым временем, но в решающих заездах свой шанс упускать не стал. Тагильчанин прошёл трассу без единого штрафа, ни разу не задел специальные ворота на трассе (чего ему это стоило, можно посмотреть в трансляции, не пожалеете) и лишь слегка уступил поляку Касперу Штуба в борьбе за серебро.

Зато удалось подняться выше в командной гонке каноистов, где нашим парням не было равных. Дмитрий Храмцов, Михаил Круглов, Павел Котов оставили за спиной и сильных чехов, и немцев. Наша команда вновь обошлась без штрафа и вернула себе звание сильнейших молодых гребцов Европы впервые с 2015 года (кстати, наша команда тогда также выиграла в Кракове).

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