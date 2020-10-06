Репетиция без «декораций» и «костюмов»

Фото: Павел Ворожцов

Завтра, 7 октября в Екатеринбурге открывается Всероссийская летняя универсиада. Впрочем, в действительности соревнования идут уже почти две недели (пловцы определили победителей и призёров 26–29 сентября).

Основная нагрузка, разумеется, выпала спортивным объектам Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина. Здесь уже прошли или пройдут соревнования по боксу, волейболу, гандболу, лёгкой атлетике, регби-7, тхэквондо, шахматам. Кроме того, в программе Универсиады настольный теннис в спортивной школе «Лидер» (Верхняя Пышма), плавание в спортивной школе «Юность», дзюдо и самбо в спортивном клубе «Родина», бадминтон в спортивной школе «Росток», спортивное ориентирование на лыжной базе ЦСКА. Матчи волейбольного турнира, помимо УрФУ, пройдут в училище олимпийского резерва №1, в УрГЭУ и блоке «Б» Дворца игровых видов спорта «Уралочка».

В манеже УрФУ толкатели ядра ещё соревнуются... Фото: Павел Ворожцов

Напомним, что первоначально финал VII Всероссийской универсиады планировался в Екатеринбурге в июле-августе, но в конце мая Министерство спорта России приняло решение сдвинуть сроки на осень. Поскольку ещё в конце августа точные сроки проведения не были известны, можно предположить, что решение принималось в последний момент. Собственно, надо было проводить либо сейчас (да и погода для уличных видов спорта уже близка к экстремальной), либо совсем отменять или переносить на следующий год.

В некоторых источниках, в том числе на официальном сайте Минспорта России, проходящую Всероссийскую универсиаду называют репетицией Универсиады международной, которая должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году. Правда, что сейчас можно репетировать – не совсем понятно. Начнём с того, что в программе всероссийских соревнований четырнадцать видов спорта, из которых в 2023 году будут только десять – почти половина из восемнадцати, по которым пройдёт Универсиада через три года. Бадминтона, гандбола, спортивного ориентирования и шахмат на международных студенческих играх не будет. Многие спортивные сооружения ещё даже не то что недостроены, а существуют пока только на бумаге. Тогда уж, если использовать культурную терминологию, это пока что (когда ни «декораций», ни «костюмов» ещё нет) не репетиция, а читка пьесы. Тоже, впрочем, этап в работе над будущим спектаклем чрезвычайно важный.

А вот когда будут готовы все 35 объектов Всемирной универсиады, включая девять заново построенных, когда появятся обещанные новые дороги и развязки, когда воплотится с макета в реальность комплекс зданий и сооружений в микрорайоне Новокольцовском, тогда и порепетируем. Но и тут надо понимать, что Универсиада – это даже не матчи чемпионата мира по футболу, что прошли в Екатеринбурге два года назад. Там приезжали две команды, и с каждой несколько тысяч болельщиков, которые надолго в городе не задерживались. Всемирная универсиада – это не менее шести тысяч только спортсменов, не считая тренеров и членов делегаций, это перекрытие дорог, ведущих к объектам Универсиады (а не только к одному стадиону, как в 2018 году), с мероприятиями культурной универсиады, которая по инициативе нашего губернатора впервые в истории будет проходить параллельно спортивной.

Кстати, интерес прессы ко Всемирной универсиаде будет значительно более высоким. Накануне журналисты «Областной газеты», как сказал руководитель пресс-службы УрФУ Эдуард Никульников, стали первыми за почти две недели представителями средств массовой информации, изъявившими желание побывать на проводимых соревнованиях. В связи с чем возникла некоторая заминка, но на нашу просьбу оперативно отреагировали и не прошло и часа, как разрешение, подписанное в высоких кабинетах, было получено. Конечно, через три года к организации работы прессы надо будет подойти более ответственно. Но охотно верим, что во всём остальном нынешние соревнования организованы на самом высоком уровне и только прессе не повезло.

Всего для участия во Всероссийской универсиаде поступили 3 223 заявки (не все заявившиеся могут по факту выйти на старт, так что точное число участников станет известно уже только по завершении соревнований). Поскольку Деревня универсиады в Новокольцовском ещё не построена, то живут участники в различных трёх- и четырёхзвёздных гостиницах Екатеринбурга. В условиях пандемии коронавируса присутствие зрителей на соревнованиях не предусмотрено, но организованы интернет-трансляции, а наиболее интересное должен показать телеканал «Матч! Страна».

И даже у недоступного широкой публике мероприятия предусмотрена торжественная церемония закрытия. Она должна состояться 17 октября во Дворце игровых видов спорта «Уралочка».

...а бегуньи уже получают заслуженные награды. Фото: Павел Ворожцов

Важно 6 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что подготовка к Универсиаде-2023 ведётся в соответствии с указом главы государства и со всеми сформированными планами. По словам главы региона, наиболее актуальный вопрос, связанный с подготовкой ко Всемирным студенческим играм, — это возможность выполнения работ единым исполнителем в течение всего срока создания инфраструктуры. По поручению Президента России Владимира Путина ранее было подготовлено распоряжение Правительства Российской Федерации, срок действия которого заканчивается в 2021 году. При этом основной объём строительных работ приходится на 2022–2023 годы. Евгений Куйвашев обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть возможность продлить на эти годы действие распоряжения по единому исполнителю работ и услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением инфраструктуры Универсиады. «То, что вы попросили, мы соответствующим образом проработаем с правительством и оформим необходимые документы. Работы должны быть продолжены», — отметил глава государства. Губернатор также доложил о подготовке ко Всемирному саммиту спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбурге и пригласил Президента России посетить Екатеринбург в дни его проведения в 2021 году. Владимир Путин отметил, что постарается зафиксировать в графике это мероприятие.

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