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6 октября 2020, 18:29

Евгений Куйвашев показал, как будут выглядеть объекты Универсиады-2023

Академия волейбола

К концу 2020 года в власти региона планируют завершить строительство Академии волейбола им. Николая Карполя в Екатеринбурге. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о планах по строительству объектов Универсиады 2023 года. По его словам, всего на подготовку к летним студенческим играм потратят более 38 млрд рублей.

Как пишет глава Среднего Урала на своей странице в Instagram, к концу 2020 года в власти региона планируют завершить строительство Академии волейбола им. Николая Карполя в Екатеринбурге. В следующем году будут готовы Дворец самбо в Верхней Пышме и Уральская футбольная академия. В период с 2022 по 2023 год достроят Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта и объекты деревни студенческих игр, а также восстановят улично-дорожную сеть.

Дворец дзюдо. Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Дворец водных видов спорта. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор уточнил, что на подготовку к летней Универсиаде в Екатеринбурге, по предварительным подсчётам, будет потрачено 38,37 млрд рублей, из которых более 20 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Напомним, сегодня Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в заседании Совета по развитию физкультуры и спорта при Президенте РФ. Глава Среднего Урала пригласил Владимира Путина на саммит "СпортАккорд", который пройдёт в Екатеринбурге в мае 2021 года, а также доложил главе государства о подготовке региона к летней Универсиаде-2023.

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Областная газета Свердловской области

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