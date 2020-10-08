Будет интересно. Если не помешает вирус

Игорь Новиков (слева) – единственный игрок «Уралмаша», выступающий в команде четвёртый сезон. Он рекордсмен клуба по числу матчей (60) и второй после Аарона Паркса по результативности (621) в Первом дивизионе Суперлиги. Фото: Пресс-служба БК «Уралмаш»

Вчера, 8 октября, начался регулярный чемпионат Первого дивизиона баскетбольной Суперлиги. В турнире принимают участие четырнадцать команд, в том числе два свердловских клуба – екатеринбургский «Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды.

Без «Урала»

В двух предыдущих турнирах наш регион представляли в Первом дивизионе три клуба, но 20 июля об отзыве заявки на участие объявил екатеринбургский «Урал». Таким образом, турнир лишился одного из своих старейших участников. Больше чем «Урал» (558 матчей за четырнадцать сезонов) сыграл только другой свердловский клуб – «Темп-СУМЗ-УГМК» (764 матча за восемнадцать сезонов).

Многие игроки и тренеры «грифонов» уже нашли новое место работы. Сергей Караулов и Даниил Синегубов перешли в «Уралмаш», Павел Афанасьев вернулся в МБА, компанию ему составил Дмитрий Дойников. Александр Гаврилов в «Буревестнике», где объявился и Кирилл Горнаев, от которого «Урал» отказался ещё по ходу сезона. Вместе с екатеринбургским тренером Вадимом Филатовым, возглавившим вернувшийся в Суперлигу «Иркут», будут работать Павел Александров и Ярослав Венников. Иван Русецкий перешёл в «Уфимец», а Александр Дубовицкий продолжит карьеру в Высшей лиге – в ростовской команде «Барс-РГЭУ». Экс-главный тренер «Урала» Михаил Карпенко вернулся Казахстан, в «Каспий» из Актау, где он уже работал в 2014–2017 годах. И наконец Максим Салов, бессменно отработавший десять лет в тренерском штабе «Урала», будет помогать Олегу Мелещенко в «Уралмаше».

Официально «Урал» взял паузу на один год, но маловероятно, что клуб, не нашедший серьёзных спонсоров за четырнадцать предыдущих лет, сделает это сейчас. Тем более когда ушёл из жизни его директор Анатолий Концевой. Он возглавил прозябавший на задворках клуб в 2010 году, и во многом благодаря энергии Концевого «Урал» существовал всё это время и даже добился в 2012 и 2013 годах чемпионства.

«Уралмаш»: пора за медалями

Опора на собственные силы, а не на бюджетное финансирование, помогла теперь уже единственному представителю Екатеринбурга в Суперлиге «Уралмашу» с минимальными потерями пережить коронавирусный кризис. В концовке прошлого сезона «Уралмаш» находился в отличной форме и вполне мог поспорить за медали чемпионата, но турнир завершился досрочно, и команду Олега Мелещенко внезапный финиш застал делящей третье-четвёртое место с ярославским «Буревестником». Так что чувство недосказанности всё-таки осталось.

Уже в конце весны – начале лета «Уралмаш» сделал несколько ценных приобретений, компенсировавших потери. Ушли из команды Михаил Карпачёв (в «Руну»), Алан Макиев (в «Автодор»), Евгений Фидий (в «Купол-Родники»). Не стал «Уралмаш» продлевать контракты с американцами Аароном Парксом и Джозефом Тейлором. Опытный Драмир Зибиров вначале продлил договор с клубом, но затем принял решение о завершении профессиональной карьеры. По словам президента «Уралмаша» Виктора Ганиенко, он будет играть в любительских соревнованиях, проводимых Газпромом. Завершил карьеру игрока и 39-летний Алексей Комаров, который уже осваивается в роли тренера.

Что касается пополнения, то 36-летний Сергей Караулов может быть уже не так хорош, как в свои лучшие годы, но подстраховать основного центра Максима Кривошеева он должен. 24-летнего защитника Кирилла Писклова, который недавно стал мастером спорта международного класса за достижения в баскетболе 3х3, в «Уралмаш» приглашали ещё год назад, но тогда воспитанник челябинской баскетбольной школы уже подписал контракт со «Спартаком-Приморьем». На этот раз препятствий для сотрудничества не было. Не исключено, что по ходу сезона Писклов будет отвлекаться на баскетбол 3х3, где он игрок национальной сборной, но в «Уралмаше» знали, на что шли. Также новичками команды стали Алексей Карпеко («Купол-Родники»), Илья Сыроватко («Восток-65»), Максим Кондаков («Уфимец»), Александр Щербенёв (воспитанник краснодарского «Локомотива-Кубани», отыгравший прошлый сезон на правах аренды в «Спартаке-Приморье»).

С таким составом «Уралмаш» должен в предстоящем сезоне как минимум поучаствовать в споре за призовые места, хотя конкуренция будет, пожалуй, самой серьёзной за последние годы. Как и в двух предыдущих сезонах, домашней площадкой «Уралмаша» будет ДИВС УГМК в Верхней Пышме. Но есть вероятность, что после Нового года команда вернётся в екатеринбургский ДИВС «Уралочка».

«Темп-СУМЗ-УГМК»: ещё один шанс Лобанова

Главный старожил Суперлиги (см. выше) в прошлом сезоне утратил роль безоговорочного лидера регионального баскетбола. В активе у команды из Ревды серебро 2015 года, бронза 2018 и 2019 годов, а мог «Темп» в прошедшей пятилетке добиться намного большего. В незавершённом сезоне 2019/2020 «Темп» финишировал на одну строчку ниже «Уралмаша».

Ещё по ходу сезона клуб покинули два легионера – латыш Илья Громовс и словенец Мирза Сарайлия (тут надо заметить, что «Темпу» по каким-то причинам хронически не везёт с иностранцами, заиграть в Ревде не смог пока никто из них). В межсезонье ушли Фёдор Ключников (в «Руну»), Максим Хозяшев (в «Тамбов»), Андрей Иванов (в «Восток-65»), Александр Тихонин. Все они были заметными фигурами на площадке, но наиболее существенной потерей стал, пожалуй, Ключников, который в двух предыдущих сезонах был лучшим снайпером команды. Да и молодой Максим Хозяшев, несмотря на наличие более опытных разыгрывающих, превратился в одного из лидеров.

Пришли Александр Захаров и Максим Колюшкин (оба из «Спартака-Приморья», первой команды Суперлиги на момент досрочного финиша). Результативный Дмитрий Незванкин прошлый сезон провёл в «Руне», а до этого успел уже поиграть за обе екатеринбургские команды. Заявлен за основу воспитанник ревдинской баскетбольной школы Ефимий Чердынцев, который в прошлом сезоне проходил стажировку в молодёжной команде «Автодора».

Мне очень по-человечески симпатичен главный тренер «Темпа» Алексей Лобанов, но факты вещь упрямая – три предыдущих сезона он не смог полностью раскрыть потенциал той команды, которая была в его распоряжении. И тем не менее руководство клуба раз за разом продолжало ему доверять. Вероятно, с поправкой на досрочное завершение чемпионата минувшей весной Лобанов получил ещё один шанс доказать свою тренерскую состоятельность. Состав у него нынче по именам, может быть, не самый сильный, но вполне подходящий для того, чтобы с ним решать самые высокие задачи.

Изменения в расписании И всё-таки вирус уже вмешался. Матчи «Темпа» в Сургуте (8 октября) и Новосибирске (11 октября) перенесены на более поздние даты. «Уралмаш» вылетел на игры в Сургут (матч должен был состояться вчера вечером, после подписания номера в печать) и Новосибирск (11 октября).

Суперлига: всем здоровья

Год назад на старте регулярного чемпионата 2019/2020 говорили о том, что он будет сильнейшим и интереснейшим за много лет. По известным причинам сезон остался недоигранным, зато уже нынешний обещает быть ещё интереснее.

Помимо «Урала» Суперлига из-за финансовых последствий коронавируса недосчиталась «Спартака-Приморья» из Владивостока и питерского «Спартака» (впрочем, причиной во всех трёх случаях стала пандемия или только поводом – вопрос открытый). Зато игроки этих трёх команд разошлись по лиге, и в результате сейчас есть по меньшей мере пять-шесть потенциально сильных претендентов на призовые места. И свердловские команды, будем надеяться, в это число войдут.

К выжившим в пандемию тринадцати командам добавился вернувшийся после полуторагодичного перерыва иркутский «Иркут». Четырнадцать команд с 8 октября до 2 марта сыграют регулярный чемпионат. Затем верхняя шестёрка и нижняя восьмёрка проведут круговые турниры в одном месте (по информации «ОГ», одним из них может стать домашняя площадка «Уралмаша»), две лучшие команды из восьми так же, как и первая шестёрка, сыграют в плей-офф. Чемпион Суперлиги должен определиться не позднее 3 мая, когда запланирована пятая финальная серия.

Непредсказуемость интриги стартующего сезона будет определяться не только большим количеством сильных команд, но и решениями Роспотребнадзора. Так что на старте стоит пожелать здоровья и всем участникам чемпионата, и всем болельщикам.

Кубковые перспективы

В прошлом сезоне сразу две свердловские команды дошли до полуфинала розыгрыша Кубка России (ревдинцы проиграли в итоге финальную серию «Самаре», а «Уралмаш» в играх за бронзу не смог превзойти «Восток-65»). В текущем розыгрыше такого не будет точно, поскольку по турнирной сетке «Уралмаш» и «Темп» в случае выхода в четвертьфинал сыграют там между собой. в 1/8 финала «Темп» (15 октября в гостях и 25 октября дома) обязан проходить «Чебоксарских ястребов», а вот «Уралмашу» на этой стадии предстоит сыграть со значительно укрепившейся «Руной» (14 октября в гостях и 25 октября дома).

В любом случае в полуфинал из наших может выйти только кто-то один. Но и там хрен редьки не слаще – соперником, скорее всего, будет действующий обладатель Кубка России «Самара». Зато, если не вмешается пресловутый коронавирус, нас ждёт много интересного баскетбола.

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