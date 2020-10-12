Когда в Парке Маяковского включат освещение?

Будем надеяться, что свет в парке действительно включат, и о физкультуре и спорте тут будут напоминать не только скульптуры Фото: Алексей Кунилов

В редакцию «Областной газеты» обратился наш читатель Валерий Филин из Екатеринбурга, который поделился своей проблемой – в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского, где он регулярно бегает по утрам, не включают освещение.

– По дороге, которая ведёт к жилым домам, расположенным в Базовом переулке, многие люди ходят на работу, дети в школу. Дорога освещалась, а сейчас ни один фонарь не горит, – сетует Валерий Алексеевич. – Здесь же много людей, занимающихся физической активностью – кто-то, как я, бегает, кто-то с палками ходит. Я выхожу на трассу в начале седьмого, постоянно человек пятнадцать-двадцать встречаю. Детская железная дорога вся в иллюминации, а в парке – хоть глаз выколи. Девочка мне шла навстречу, шарахнулась от испуга в сторону, потому что просто страшно в такой темноте ходить. Прочитал интервью в «Областной газете» с новым директором парка Екатериной Кейльман, которая рассказывала про реновацию. Но когда она ещё будет? Вкусная улица и тому подобное – это, конечно, всё хорошо, но Парк имени Маяковского – это не только место, где можно поесть, но и площадка для тех, кто занимается физкультурой и спортом.

Вопрос нашего читателя мы переадресовали руководству Парка имени Маяковского.

– Освещение в парке мы включаем по мере необходимости, – прокомментировал ситуацию корреспонденту «Областной газеты» главный инженер Парка имени Маяковского Ермек Срымбетов. – К нам уже обращались екатеринбуржцы по поводу освещения в вечернее время, и мы его стали включать. По поводу утренних часов таких обращений пока не было, ваше первое. Значит, на этой неделе начнём включать.

Напомним, в декабре прошлого года Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского возглавила Екатерина Кейльман. В интервью «Областной газете» (в №184 от 02.10.2020 под заголовком «ЦПКиО перестроят за пять лет») она подробно рассказала о грандиозных планах переустройства.

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