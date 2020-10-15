Участникам Универсиады-2023 разрешат въезд без визы на территорию РФ

Гости Универсиады смогут посетить спортивный праздник в Екатеринбурге без визовых сложностей. Фото: Александр Зайцев

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому въезд для участников Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге будет разрешён без визы. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении говорится: «Дополнить перечень международных спортивных, культурных, научных и деловых массовых мероприятий и сроки пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с участием в таких мероприятиях, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2016 г. № 2015-р пунктом 9 следующего содержания: XXXII Всемирная летняя универсиада 2023 года в Екатеринбурге».

Въезд разрешается с 1 июля по 31 августа 2023 года. Сама же Универсиада состоится с 8 по 19 августа 2023-го. В основном документе от 24 сентября 2016 года сказано, что организаторам необходимо (по согласованию с ФСБ России) утвердить форму аккредитационного удостоверения, разрешающего въезд на территорию РФ и выезд с неё.

Похожие правила действовали, к примеру, на Международном конкурсе Чайковского в 2019 году и на Всемирной зимней универсиаде-2019 в Красноярске.