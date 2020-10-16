Нижний Тагил должен принять Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина уже в декабре

Если всё пойдёт по плану, Нижний Тагил увидит лучших прыгунов с трамплина уже в начале декабря текущего года. Фото: Владимир Мартьянов

Международная федерация лыжного спорта (FIS) утвердила календарь этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Нижний Тагил должен принять соревнования у мужчин в декабре 2020-го и у женщин – в марте 2021 года.

42-й розыгрыш Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин должен начаться уже 20 ноября в польской Висле. Комплекс «Аист» готовится принять спортсменов с 4 декабря (в этот день запланирована квалификация). 5 и 6 декабря пройдут четвёртый и пятый этапы соответственно.

После Нижнего Тагила прыгуны отправятся на чемпионат мира по полётам на лыжах в Словению (с 11 по 13 декабря). Он должен был состоятся в марте текущего года, но из-за пандемии коронавируса был перенесён на зиму.

Женщины будут соревноваться в Нижнем Тагиле в марте 2021 года. Уральский город станет первым в заключительном туре сезона – «Синяя птица». Старт запланирован на 20 и 21 марта. После этого девушки переедут в Чайковский, где завершат кубковый сезон. В этом году «Синюю птицу» пришлось отменить из-за коронавируса.

Стоит учесть, что новый календарь может корректироваться из-за пандемии. FIS уже обдумывает различные варианты форс-мажора, а также особые правила для проведения стартов. В частности, в FIS говорят, что на этапы Кубка мира должны приехать семь из десяти лучших стран по рейтингу. Кроме того, спортсмены должны иметь возможность выезжать в принимающую страну без необходимого карантина после въезда или выезда.

Решений по допуску людей на трибуны оставляют за национальными комитетами и организациями здравоохранения. Но уже известно, что соревнования в Финляндии (2 и 3 этапы) пройдут без зрителей.

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