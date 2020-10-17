В Екатеринбурге открылись две новые спортивные площадки

В рамках реализации реализация проекта «Спорт в каждый двор» площадки появились на ВИЗе и на Уралмаше. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге открылись сразу две новые спортивные площадки. В рамках реализации реализация проекта «Спорт в каждый двор» они появились на ВИЗе и на Уралмаше.

Как сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы, первая универсальная спортивная площадка площадью 32 на 18 метров открылась в Орджоникидзевском районе, во дворе дома на ул. Восстания, 25. Здесь созданы условия для игры в баскетбол. Площадка оснащена резиновым покрытием и разметкой для игры. Также здесь оборудовано сооружение с тренажёрами и установлено освещение.

На торжественном открытии спортивного объекта приняли участие председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, начальник управления по физической культуре и спорту мэрии Екатеринбурга Людмила Фитина и исполняющая обязанности главы Орджоникидзевского района Елена Ситкова.

На ВИЗе торжественное открытие спортивного комплекса для подростков состоялось в парке на ул. Татищева, 77. В церемонии приняли участие глава администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов, его заместители, а также жители района.

Отмечается, что новый спортивный комплекс — продолжение одного из проектов программы «Стальное дерево» в Свердловской области. В начале года благодаря гранту в парке была установлена спортивно-игровая зона для малышей.