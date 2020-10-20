Иван Созонов: «В финале порвал четыре ракетки»

Иван Созонов (справа) и Владимир Иванов потратили много сил и эмоций на турнире. И в итоге добрались до финала. Фото: Badmintonphoto/BWF

Уроженец Екатеринбурга бадминтонист Иван Созонов в паре с Владимиром Ивановым впервые в карьере выступил в финале одного из самых престижных турниров мирового тура по бадминтону – DANISA Denmark Open 2020 в Дании (у него статус Super 750. Это второй в мире тур по рейтинговым очкам и призовым, проводящийся под эгидой Всемирной федерации бадминтона). Созонов и Иванов увезли с турнира своё первое серебро.

Созонов и Иванов – имена в российском бадминтоне почти нарицательные. С ними связаны все самые яркие и главные победы в парном разряде последних лет. Это они стали первыми россиянами, которые выиграли самый престижный турнир мировой Суперсерии – «All-England». Это они впервые в истории советского и российского бадминтона выиграли Dutch Open. В 2014 году в Казани Созонов и Иванов также впервые в истории выиграли чемпионат Европы в мужском парном разряде. Дважды участвовали в Олимпийских играх. Про различные открытые чемпионаты и говорить нечего…

Теперь у них есть серебро Denmark Open. Турнира, берущего своё начало с 1935 года. Так сложилась сетка, что наша пара встречалась с представителями северной Европы – англичанами, ирландцами, датчанами. В полуфинале и финале снова были представители Туманного Альбиона. С одними они справились, а вот с Маркусом Эллисом и Крисом Лэнгриджем - нет.

– Мы с ними встречались несколько раз и обыгрывали, а сейчас проиграли, – рассказал «Облгазете» Иван. – У нас, в принципе, всё шло, всё получалось. Выиграли первую партию. В начале третьей было преимущество в четыре очка, а потом упустили ниточку игры. Англичане, наоборот, воспряли духом. Можно сказать, что мы сами проиграли. Не взяли паузу, когда надо было, а они этим воспользовались (итоговый счёт финала 22:20, 17:21, 18:21. – Прим. «ОГ»).

«Три месяца ракетку в руки не брал»

– Для вас же это был первый международный турнир за семь месяцев. Как ощущения?

– Мы сыграли до этого два локальных турнира – Кубок и чемпионат России. И в обоих – два поражения в полуфинале. Неожиданные для нас результаты… Но в Дании мы в первых партиях нашли свою игру, ту, что была раньше. Вспомнили дух соревнований. Конечно, было непросто. Даже по организационной части – в зале мы могли находиться час до игры и час после. Мы не смогли следить за соперниками, как привыкли это делать. Самое интересное, что сейчас снова будет перерыв в международных стартах – предположительно до января. Благо удалось много матчей сыграть: могли в первом раунде вылететь. Увидели, что порох ещё есть.

Досье «ОГ»: Иван Созонов родился 6 июля 1989 года в Екатеринбурге. Бадминтоном начал заниматься на Урале в шесть лет. Окончил Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 1. Выступает в одиночном и парном разрядах. Из главных достижений в парном разряде: чемпион Европы и дважды бронзовый призёр, серебряный призёр Всемирной летней универсиады (2013) и бронзовый и серебряный призёр Европейских игр (2015, 2019). Мастер спорта международного класса. В Суперсерии BWF выигрывал «All-England» (в 2016-м) и «Dutch Open» (2019).

– Как поддерживали форму эти семь месяцев? Дома, как понимаю, особо с ракеткой и воланом не поработаешь.

– Пандемия показала, что без соревнований – трудно держать тонус. И тем более качество ударов. Тренировки начались в июне. А с марта по июнь у нас не было возможности находиться в залах. С воланом не тренировались… Из-за этого заметно падает функциональное состояние ударов. И на турнирах потом стало понятно: немного упал уровень. А так… тренировался дома, пробежки. Хотя это – так, чтобы жиром не заплыть (смеётся). У нас важна специализация. Можно сказать, что три месяца ракетку в руки не брал.

– В Дании, где бадминтон популярен, разрешили пустить лишь малую часть болельщиков. Какие ещё были ограничения?

– Это странное ощущение – в зале очень тихо. Слышно – всё. Даже как люди на трибунах разговаривают. Спорт без зрителей – не то. Если так будет продолжаться, это очень пагубно скажется на мировом спорте. Энергия пропадает. В Дании, в Оденсе, разработали специальный маршрут – по нему можно было ходить. Также прописали определённые рестораны, где можно есть. Гулять разрешали тоже, но в определённых местах. Мы соблюдали это, конечно же.

«В нашей паре сработала какая-то химия»

– На соревнованиях вы всегда со своим партнёром – Владимиром Ивановым из Челябинска. Выступаете и выигрываете вместе почти десять лет. На площадке вы – единое целое. А за её пределами?

– Мы живём в разных городах (Иван живёт в Москве. – Прим. «ОГ»). У него своя жизнь, у меня – своя. Но на соревнованиях мы, конечно, много времени проводим вместе. Живём даже в одном номере. Бывает, по паре недель.

– После игры ваш партнёр может указать вам на ошибки, а вы на его?

– Идёт разбор ошибок, обсуждение. Не скрою: возникают и лёгкие конфликты. Можем и на повышенных тонах поговорить. Все мы люди и видим по-своему разные моменты. Но за эти годы привыкли, знаем, как действовать. Выучили свои сильные стороны и даём друг другу проявить себя.

– А в чём ваш секрет? Вы с Владимиром столько всего выиграли за это время…

– Философский вопрос. Без лишнего пафоса скажу – это чудо. После того как Вислова/Сорокина (в период 2008–2012 с этой парой связаны основные успехи российской сборной. – Прим. «ОГ») закончили выступать, мы взяли пальму первенства. Думаю, что в нашей паре просто всё совпало. Володя очень одарён. Его смэш (один из самых агрессивных и динамичных ударов в бадминтоне) – уникальный. Так мало кто может бить в мире! Откуда вот он взялся? Володя из Челябинска, выбрал не самый очевидный вид спорта… Не знаю. Но в итоге сложилось много факторов, сработала какая-то химия. Но мы и работали. За этим стоит столько крови и пота. Нам долгое время никто не мог составить конкуренцию в России, но сейчас пары подтягиваются.

«Три-четыре тысячи воланов на сезон»

– Не секрет, что на турнирах мировой серии хорошие призовые за выход в финал (около $26 250 на пару). На что потратите?

– Пока не думал (смеётся). Деньги обычно приходят через два-три месяца – есть время. Сначала деньги отчисляются в международную федерацию, а потом начинают по национальным комитетам распределять.

– Профессиональному бадминтонисту ракетку и воланы нужно самому покупать?

– У нас контракт с фирмой. Нам выдают. У других ребят разные ситуации. Кому школа выдаёт, федерация, а кто-то сам. С этим всё непросто. Главное нужно выступать на высоком уровне.

– Сколько в обычный сезон, без карантина, нужно спортсмену ракеток?

– У всех по-разному. Могу за месяц пять штук сломать, а могу за полгода ни одной. Обычно в конце года начинают скопом ломаться ракетки. У профессионального бадминтониста 8–10 ракеток должно быть, чтобы чувствовать себя комфортно. Если у тебя лишь пара – будешь постоянно об этом думать. Кстати, рвутся они гораздо чаще, чем ломаются. В Дании в финале я порвал четыре ракетки. Не будь замены – пришлось бы брать у партнёра. А это уже дискомфорт.

– А сколько нужно воланов?

– (после паузы) …Никогда не задумывался. Интересно как-нибудь посчитать. Если прикинуть – наверное, три-четыре тысячи на сезон. И каждый их них – перьевой.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».