Виктория Мешкова стала трёхкратной чемпионкой России в лазании на трудность. Фото: Леонид Жуков/Федерация скалолазания России

В Воронеже завершился чемпионат России по скалолазанию. Медали разыграли в трёх дисциплинах: «трудность», «скорость» и «боулдеринг» (серия коротких сложных трасс). Уральская команда отметилась сразу двумя золотыми наградами. Причём обе завоевали девушки – Виктория Мешкова и Елизавета Иванова.

Начался чемпионат России с боулдеринга, где на медали также претендовали свердловские скалолазы. У мужчин, к слову, в этой дисциплине заметно выше конкуренция и ближайший представитель нашей области – Артемий Дербышев в итоговом протоколе расположился на девятой строчке.

А вот у девушек сразу медалью отметилась Виктория Мешкова, но пока что бронзовой. Золотые награды были ещё впереди.

Далее на чемпионате разыграли награды в одном и самых зрелищных видов скалолазания – лазании на скорость. Внимание уральских болельщиков было приковано к Елизавете Ивановой. Дело в том, что в прошлом году Елизавета впервые за десять лет принесла Свердловской области золотую медаль в «скорости». У региона последний раз такая награда была в 2009 году (завоевала её Анна Стенковая). Для Елизаветы Ивановой тогда эта стало не просто первой золотой медалью, но и в принципе первым попаданием в тройку сильнейших на чемпионате России.

И в этот раз Елизавета вновь показала высокий уровень. Причём в полуфинале Иванова встретилась с Юлией Каплиной – единственной россиянкой с олимпийской путёвкой в скалолазании. Каплина, правда, неудачно сорвалась в полуфинале, а Елизавета прошла в финал.

Там Иванова показала результат 7,673 секунды и обогнала преследовательницу – Ксению Петрову (Пермский край) – почти на две секунды. Таким образом, Елизавета Иванова стала двукратной чемпионкой России в скорости.

Ещё одну золотую награду в копилку Свердловской области принесла Виктория Мешкова. В финале «трудности» она сделала 35-й перехват и это принесло ей медаль высшей пробы. К слову, уже третью в этой дисциплине скалолазания на чемпионатах страны.

У свердловских скалолазов-мужчин наград нет. Стоит, правда, отметить, что на чемпионате России выступает сразу несколько воспитанников уральской школы скалолазания, представляющие сейчас другие регионы. Например, Сергей Лужецкий (некогда представлял местный СДЮСШОР горных видов спорта, а теперь – Воронежскую область) выиграл бронзовую медаль в «трудности». А победил в этой дисциплине Дмитрий Факирьянов (тоже уральский воспитанник, который сейчас представляет Санкт-Петербург)