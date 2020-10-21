Евгений Шурманов: «В разы было всё сложнее организовать, чем в обычное время»

Евгений Шурманов награждает бронзовых призёров VII Всероссийской летней Универсиады волейбольную команду УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ

Итоги VII Всероссийской летней универсиады, которая завершилась в Екатеринбурге, специально для «Областной газеты» комментирует вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ Евгений ШУРМАНОВ.

– Несмотря на все организационные сложности, Екатеринбург и Свердловская область достойно провели финал Универсиады. Это же можно сказать и о спортивном результате. Впервые в истории Всероссийских летних универсиад наш регион занял второе место в общекомандном зачёте. Уральский федеральный университет впервые занял пятое место среди всех 113 вузов-участников. Причём уступили мы только четырём специализированным учебным заведениям.

– По отдельным видам спорта кто больше всех порадовал?

– Прекрасно выступили единоборцы, хотя турниры были очень высокого уровня. Сильные команды участвовали в мужском волейбольном турнире, и тем приятнее, что две свердловские команды оказались на пьедестале – первое место занял УрГУПС, третье – УрФУ. Могу сказать, что все, на кого мы рассчитывали, стали победителями и призёрами Универсиады.

– Вы упомянули об организационных сложностях. Что имелось в виду?

– К сожалению, соревнования проходили без зрителей. Максимум, кто смотрел – это сами участники, которые имели справки об отсутствии ковида. В связи с этим особенно важно было организовать со всех одиннадцати арен интернет-трансляции. Сделать это было непросто, но у нас получилось – со всех видов спорта интернет-трансляции шли на сайтах министерства спорта, Российского спортивного студенческого союза, Уральского федерального университета. Ну и конечно, много внимания уделялось соблюдению требований Роспотребнадзора. В разы было всё сложнее организовать, чем в обычное время.