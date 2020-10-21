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21 октября 2020, 17:14

Евгений Шурманов: «В разы было всё сложнее организовать, чем в обычное время»

Евгений Шурманов награждает бронзовых призёров VII Всероссийской летней Универсиады волейбольную команду УрФУ

Евгений Шурманов награждает бронзовых призёров VII Всероссийской летней Универсиады волейбольную команду УрФУ Фото: Пресс-служба УрФУ

Итоги VII Всероссийской летней универсиады, которая завершилась в Екатеринбурге, специально для «Областной газеты» комментирует вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодёжной политики УрФУ Евгений ШУРМАНОВ.

– Несмотря на все организационные сложности, Екатеринбург и Свердловская область достойно провели финал Универсиады. Это же можно сказать и о спортивном результате. Впервые в истории Всероссийских летних универсиад наш регион занял второе место в общекомандном зачёте. Уральский федеральный университет впервые занял пятое место среди всех 113 вузов-участников. Причём уступили мы только четырём специализированным учебным заведениям.

– По отдельным видам спорта кто больше всех порадовал?

– Прекрасно выступили единоборцы, хотя турниры были очень высокого уровня. Сильные команды участвовали в мужском волейбольном турнире, и тем приятнее, что две свердловские команды оказались на пьедестале – первое место занял УрГУПС, третье – УрФУ. Могу сказать, что все, на кого мы рассчитывали, стали победителями и призёрами Универсиады.

– Вы упомянули об организационных сложностях. Что имелось в виду?

– К сожалению, соревнования проходили без зрителей. Максимум, кто смотрел – это сами участники, которые имели справки об отсутствии ковида. В связи с этим особенно важно было организовать со всех одиннадцати арен интернет-трансляции. Сделать это было непросто, но у нас получилось – со всех видов спорта интернет-трансляции шли на сайтах министерства спорта, Российского спортивного студенческого союза, Уральского федерального университета. Ну и конечно, много внимания уделялось соблюдению требований Роспотребнадзора. В разы было всё сложнее организовать, чем в обычное время.

Результаты

Главный секретариат VII Всероссийской летней Универсиады опубликовал итоговые рейтинги по различным номинациям.

Итоговый рейтинг общекомандного первенства среди вузов

1. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (Краснодар) – 199 очков;

2. Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма (Казань) – 165;

3. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта (Омск) – 143;

4. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта (Санкт-Петербург) – 138;

5. Уральский федеральный университет имени Ельцина – 120;

…12. Уральский государственный университет путей сообщения - 41;

…15. Российский государственный профессионально-педагогический университет – 33;

…19. Уральский государственный горный университет – 30;

… 94. Уральский государственный юридический университет, Уральский юридический институт МВД (все – Екатеринбург) – по 1.

Итоговый рейтинг общекомандного первенства среди субъектов Российской Федерации:

1. Краснодарский край – 254 очка;

2. Свердловская область – 226;

3. Татарстан – 217;

4. Санкт-Петербург – 202;

5. Челябинская область – 187;

6. Омская область – 145…

Областная газета Свердловской области
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