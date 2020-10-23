У Шурманова повысился статус в Российском студенческом спортивном союзе

На состоявшейся в Москве отчётно-выборной конференции Российского студенческого спортивного союза (РССС) исполняющий обязанности директора Института физкультуры, спорта и молодёжной политики Уральского федерального университета Евгений Шурманов избран первым вице-президентом этой организации. Ранее (с 2016 года он был вице-президентом РССС).
Пост президента союза сохранил за собой ректор Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) Сергей Сейранов, который возглавил РССС в 2016 году после того, как прежний руководитель Олег Матыцин стал президентом Международной федерации студенческого спорта (ФИСУ). В январе 2020 Матыцин стал также министром спорта в правительстве Михаила Мишустина.
– Это очень почётный статус, поскольку в основном должность первого вице-президента получали люди из Москвы и Санкт-Петербурга, – прокомментировал своё назначение Евгений Шурманов.
Помимо Евгения Шурманова первыми вице-президентами стали также директор Методического центра студенческого спорта Роман Ольховский и экс-министр образования Татарстана Рафис Бурганов, который месяц назад стал исполняющим обязанности ректора Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
Полномочия избранного руководства РССС рассчитаны на период до 2024 года.
Опубликовано в №199 от 24.10.2020.
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