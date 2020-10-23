Золотой след на итальянском треке: Лев Гонов и Анастасия Печерских ​​​​​​из Сысерти выиграли медали на первенстве Европы по велотреку

Лев Гонов (справа) и Иван Смирнов празднуют свою победу в мэдисоне Фото: Bettiniphoto/UEC

В итальянской коммуне со сложным названием Фьоренцуоле д’Арда завершилось юбилейное, 20-е первенство Европы по велосипедному спорту на треке. Спортсмены до 23 лет, а также юниоры (до 18 лет) разыграли 44 комплекта наград. Сборная России заняла второе место в медальном зачёте – 11 золотых, три серебряных и семь бронзовых. Свой вклад в медальную копилку команды сделали воспитанники сысертской школы велогонок – Лев Гонов и Анастасия Печерских.​

11 золотых медалей для сборной России – результат более чем уверенный. А если брать в расчёт всю специфичность текущего года, а вместе с ней и разрушенные графики подготовки, и отменённые соревнования, то результат – отличный. Наша команда юниоров и «андеров» (так называют участников до 23 лет) последний раз больше золотых медалей – 16 штук – завоёвывала шесть лет назад, в 2014 году.

Лев Гонов и Анастасия Печерских ​​​​​​велогонками начинали заниматься в Сысерти. До сих пор оба спортсмена представляют в параллельном зачёте Свердловскую область. На первенстве Европы Лев выступил в «андерах» – ему 20 лет, а Анастасия – в юниорах, ей 18.

Лев выиграл три медали. Уже традиционно наш квартет – Лев Гонов, Глеб Сырица, Иван Смирнов, Никита Берсенев – победил в командной гонке преследования. Наша команда в призах в этом виде уже не первый год, а Гонов был в числе команды и в 2019-м (победа), и в 2018-м (бронза).

Но, думаю, ценнее для Льва победа в мэдисоне. Этот вид трековых велогонок довольно сложный: нужно преодолеть почти 50 километров, попеременно меняясь со своим партнёром. Тут и скорость важна, и тактика, и тонкое взаимопонимание с напарником. Лев Гонов с Иваном Смирновым уверенно прошли дистанцию, оставив за спиной швейцарскую пару, где, кстати, выступал Робен Фруадево, а он в этом году выиграл серебро на взрослом чемпионате Европы.

И ещё: медаль Льва Гонова и Ивана Смирнова в мэдисоне стала первой для молодёжной сборной России с 2016 года.

Также Гонов отметился бронзой в индивидуальной гонке преследования, уступив меньше секунды… своему же партнёру по мэдисону Ивану Смирнову.

Анастасия Печерских своё золото выиграла и в составе квартета. Юниорская команда – Печерских, Инна Абайдуллина, Алена Иванченко, Валерия Валгонен уверенно обошла представительниц Италии.

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