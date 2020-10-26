Женская команда Свердловской области стартовала на чемпионате России по плаванию с серебра в эстафете

Женский квартет Свердловской области завоевал первую медаль на чемпионате России по плаванию. Фото: Скриншот трансляции ютуб-канала ВФП

В Казани стартовал чемпионат России по плаванию. Его должны были провести в апреле, но из-за пандемии коронавируса он проходит в конце октября. В нём должны принять участие около 700 сильнейших российских пловцов. Сборная Свердловской области тоже принимает участие и уже в первый день выиграла серебряную медаль.

Представители нашего региона завоевали медаль в эстафете – 4 по 200 метров вольным стилем. Женский квартет – Мария Тагильцева, Дарья Муллакаева, Элеонора Клипенштейн и Валерия Саламатина – уступили представительницам Санкт-Петербурга и выиграли у спортсменок из Новосибирской области. Причём второе место от третьего отделило меньше секунды.

Как сообщает Всероссийская федерация плавания (ВФП), в соответствии с решением Международной федерации водных видов спорта (FINA) чемпионат России является квалификационным соревнованием для выполнения нормативов для участия в Олимпийских играх в 2021 году.

Чемпионат России продлится до 30 октября.