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Спорт
28 октября 2020, 13:10

Ещё три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта

Татьяна Петрушина

Татьяна Петрушина сейчас игрок "УГМК". Фото: Пресс-служба БК "УГМК"/basket.ugmk.com/press/photo

Троим свердловским спортсменам было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Российской Федерации». В списке – баскетболистка Татьяна Петрушина, каратист Иван Тумашев и шорт-трекистка Евгения Захарова. Документ опубликован на сайте Министерства спорта РФ.

Почётное спортивное звание присваивают за выдающие спортивные достижения – чемпионам и призёрам Олимпийских игр (также Паралимпийских и Сурдлимпийских), чемпионам мира и Европы, победителям Кубков мира и Европы, набравшим необходимое число баллов в соответствии со специальной шкалой.

Так, Татьяна Петрушина (сейчас игрок УГМК) в составе национальной команды по олимпийской разновидности баскетбола 3 х3 стала победителем I Европейских игр в Баку (2015), а в 2017-м завоевала Кубок мира и Кубок Европы. Кроме того, вместе с УГМК она дважды выигрывала Евролигу.

Иван Тумашев в 2017-м выиграл в Екатеринбурге золотую медаль на чемпионате мира по киокусинкай карате. В 2018 года Иван завоевал серебро на чемпионате Европы, а в 2019-м стал вторым на чемпионате мира.

Евгения Захарова, в свою очередь, выигрывала золото на Кубке мира по шорт-треку в 2017-м, побеждала на Универсиаде-2019 в Казани, становилась призёром чемпионата Европы (за последние года – в 2019-м и 2020-м).

Областная газета Свердловской области

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Ещё три свердловских спортсмена стали заслуженными мастерами спорта