Зима близко: «Облгазета» разбирается, сезоны в каких зимних видах спорта стартуют в ближайшее время

Лыжники должны выйти на старт 27 ноября. Их календарь не подвергся изменениям Фото: Павел Ворожцов

Цитируя один из популярных мировых сериалов, «зима близко». Но ещё ближе – старт сезонов в популярных зимних видах спорта. Уже в ноябре на трассы должны выйти лыжники, биатлонисты, двоеборцы, начать соревноваться прыгуны с трамплина, а также продолжить свой сезон фигуристы. Спорт пострадал из-за пандемии коронавируса, и впереди нас ждёт необычный календарь международных стартов. «Облгазета» рассказывает, за чем следить в ближайшие месяцы, что точно запланировано и что точно не состоится.

У конькобежцев «пузыря» не будет

Начинать, наверное, стоит с плохих новостей. Уже точно известно, что сильно пострадал календарь у конькобежцев и шорт-трекистов. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение не проводить соревнования в вышеперечисленных видах в 2020 году. Так, первые четыре старта Кубка мира у конькобежцев были то ли отменены совсем, то ли перенесены до лучших времён. Не состоятся этапы в Польше (он должен был пройти совсем скоро – с 13 по 15 ноября), Норвегии, США и Канаде.

ISU до последнего рассматривал вариант – в каком-то виде спорта провести этапы в специальном «хабе» в Нидерландах. Идея «пузыря», где спортсмены живут, выступают и сводят на минимум контакты с внешним миром, была воспринята Союзом положительно, но в 2020-м решили от неё пока отказаться.

В шорт-треке ещё в сентябре отменили первые два этапа Кубка мира в Канаде. А затем в ISU приняли решение не проводить оставшиеся этапы в 2020 году. Причём корейский отменён, а вот декабрьский в Китае (тест олимпийской трассы) – отложен. Но вот куда – большой вопрос…

Поэтому не увидим мы на льду новоуральскую шорт-трекистку Евгению Захарову. Остаётся надеяться, что на российских соревнованиях спортсмены смогут поддерживать себя в оптимальной форме.

Фигуристы несут «убытки»

Международный календарь фигурного катания тоже понёс ощутимые «убытки» из-за пандемии. В первую очередь ISU пожертвовал так называемыми турнирами серии «Challenger» (категория «Б»), где спортсмены обычно начинали сезон и набирали баллы для мирового рейтинга. После этого под большим вопросом оказалась серия Гран-при (третьи по значимости соревнования после континентальных чемпионатов и ЧМ). Сначала был скорректирован регламент: по сути, международные этапы превратились в национальные турниры, что неизбежно снизило конкурентность и зрелищность.

Затем и вовсе пошли отмены: уже точно не состоятся этапы в Канаде (30 октября – 1 ноября) и во Франции (13–15 ноября). Этап в Москве (20–22 ноября) пока стоит в календаре, на него продаются билеты. На этот турнир, в том числе, заявлена пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Партнёр, напомним, начинал карьеру в Екатеринбурге.

Главные же старты сезона намечены уже на 2021 год – чемпионат Европы должен пройти с 25 по 31 января в Хорватии, а чемпионат мира в Швеции с 22 по 28 марта.

Финляндия дала зелёный свет

Теперь же к новостям хорошим – Кубок мира у лыжников начнётся по расписанию. Международная федерация лыжного спорта (FIS) уже подтвердила, что первый этап Кубка мира по лыжным гонкам состоится в ранее запланированные даты – с 27 ноября по 29 ноября в Финляндии (в Руке).

Лыжникам, как бы странно это ни звучало, можно позавидовать. Финляндия обещает избежать проблем с въездом и выездом иностранных спортсменов, исключить риски заражения коронавирусом – в общем, обеспечить полный комфорт участников. Зрителей на трибуны не пустят, но зато международный сезон начнётся по плану. В связи с большими успехами наших лыжников – это просто как глоток свежего воздуха.

Вполне возможно, что мы увидим на трассе главных звёзд мировых лыж – Александра Большунова (обладатель Большого хрустального глобуса по итогам прошла сезона), Сергея Устюгова (между соревнованиями лыжник, к слову, останавливается в Екатеринбурге), Йоханнеса Клебо, Эмиля Иверсена и других.

Более того, в Руке в эти же даты пройдёт первый этап Кубка мира по лыжному двоеборью. Так что первый большой спортивный уик-энд ждёт нас в конце ноября.

Дважды два этапа

В конце ноября должны начать свой сезон и биатлонисты. Пока Международный союз биатлонистов (IBU) ни о каких переменах не сообщал. Ранее, правда, этот союз провёл «реформу» календаря Кубка мира в сезоне 2020/2021. Так, шведский Эстерсунд и французский Анси лишились своих этапов. Чтобы избежать лишних переездов, до конца текущего года по два этапа примут финский Контиолахти (27 ноября – 6 декабря) и австрийский Хохфильцен (7–20 декабря).

Этапы Кубка IBU в 2020 году не состоятся, а в 2021-м тоже пройдут в сдвоенном формате. Юниорских стартов у биатлонистов на уровне серии этапов не будет вообще.

Новый сезон по биатлону – одно из самых ожидаемых событий. Самый титулованный победитель общего зачёта Кубка мира француз Мартен Фуркад ушёл на покой, и очень интересно, кто же будет противостоять Йоханнесу Бё?

У сборной России, между тем, сменились главные тренеры сборных команд. Женскую, напомним, возглавил свердловчанин Михаил Шашилов. Будет крайне интересно посмотреть на новую команду. Кстати, мужская команда сейчас проходит сбор аж в Якутии, где лежит натуральный снег.

Нижний Тагил пока готовится

Интересно, что Свердловская область в декабре сможет принять международное соревнование – два этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Да, Нижний Тагил по календарю должен принять соревнования 4, 5 и 6 декабря. По информации «Облгазеты», трамплины готовят к стартам.

Сами прыгуны начнут сезон 20 ноября в Польше. Затем отправятся в финскую Руку, оттуда планируют вылететь чартерными рейсами в Нижний Тагил, а после чартерами полететь на чемпионат мира в Словении, который запланирован сразу после этапов на Урале.

Важно, что этап в той или иной стране состоится лишь в том случае, если на него смогут приехать семь из десяти лучших стран по рейтингу.

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