Свердловчане претендуют на Национальную спортивную премию

Арена "Авто" появилась в Екаткринбурге, благодря победе одноимённой команды в Ночной хоккейной лиге и полученному за это сертификату она строительство. Фото: Павел Ворожцов

На официальном сайте Национальной спортивной премии, учреждённой министерством спорта Российской Федерации, заканчивается онлайн-голосование, по итогам которого будут определены победители в восемнадцати номинациях.

Лауреаты по традиции определяются в три этапа. На первом проводятся конкурсы и формируются тройки претендентов. На втором этапе своё слово посредством интернет-голосования могут высказать все желающие. И наконец, на третьем этапе экспертный совет подводит итоги и объявляет победителей.

В этом году экспертный совет премии как обычно имеет поистине звёздный состав. Его возглавляет Олимпийская чемпионка Светлана Журова, а среди членов совета также Олимпийские чемпионы разных лет Елена Вяльбе, Иван Едешко, Алина Кабаева, Александр Карелин, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и другие.

Званием лауреата и премией в один миллион рублей отмечаются спортсмены, тренеры, журналисты, спортивные организации и сооружения. Свердловчане неоднократно становились обладателями этой награды, а в 2017 году Национальной спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте" был удостоен наш легендарный тренер волейбольной "Уралочки" Николай Васильевич Карполь.

В этом году среди претендентов на главную спортивную награду года в номинации "Надежда России" (для организаторов адаптивного спорта) свердловская Спортивно-адаптивная школа, в которой занимаются более 600 спортсменов с нарушениями слуха, зрения, интеллекта и с поражением опорно-двигательного аппарата. Среди её воспитанников пять заслуженных мастеров спорта, пять мастеров спорта международного класса. В прошлом году спортсмены школы завоевали 302 медали на международных и всероссийских соревнованиях, а легкоатлеты Олег Антипин и Елена Третьякова претендуют на участие в предстоящих Паралимпийских играх.

В номинации "Преодоление" Свердловскую область представляет заслуженный мастер спорта Алексей Казанцев - чемпион зимних Сурдлимпийских игр в параллельном слаломе и параллельном слаломе гиганте. В номинации "Спорт для всех" на победу в конкурсе претендует инструктор по спорту Физкультурно-оздоровительного комплекса "Уралец" из посёлка Буланаш, создатель и руководитель клуба боевых единоборств.

И в номинации "Спортивный объект России" среди претендентов на награду ледовая арена "Авто", построенная в 2019 году в екатеринбургском микрорайоне Солнечный. Причём в соперниках у неё столичная "ВТБ-арена" и ледовый дворец спорта "Платинум" в Красноярске.

Голосование на сайте Национальной спортивной премии продлится до 4 ноября включительно, а уже 5 ноября будут названы лауреаты 2020 года.