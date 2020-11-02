Валерия Саламатина: «Обожаю эстафеты!»

В этом сезоне у Валерии не будет международных стартов – они перенесены на следующий год. В декабре запланирован чемпионат России на короткой воде, где пловчиха должна выступить Фото:Алексей Савченко/RusSportImage

В Казани завершился главный российский старт для пловцов – чемпионат страны. У представителей Свердловской области – три медали. Золото и серебро на счету Валерии Саламатиной. Она же приняла участие в эстафете, где наша команда остановилась на втором месте (4 по 200 метров вольным стилем). В этот сложный для спортсменов год Валерия показала отличный результат. Но как сама признаётся – всегда хочется большего.

Чемпионат России, который многое определял бы в раскладах на олимпийский сезон, должен был пройти в апреле. Сослагательное наклонение в текущем году, увы, не исключение, а печальная норма. С апреля его перенесли предварительно на август. Всероссийская федерация плавания (ВФП) планировала пересмотреть его статус, поскольку Олимпиада в Токио к тому времени уже должна была пройти и сборные команды, видимо, сформировали бы как-то иначе. Но и Игры не состоялись…

В итоге чемпионат страны прошёл в конце октября. Даже со зрителями, которые активно ходили поддерживать спортсменов. Для некоторых это был второй старт в сезоне, для некоторых – третий. Да и форма у всех разная. В карантин, напомним, бассейны были закрыты. Дарья Устинова тогда сказала: «плаваю у себя в голове».

Валерия Саламатина отмечает, что сейчас у неё форма примерно «восемь из десяти».

– Это правда – иногда плаваем в голове. Называется идеомоторная тренировка, – рассказала «Облгазете» пловчиха. – Она помогает морально. А во время карантина, когда бассейны были закрыты, занимались дома. Когда была возможность – выходили на занятия в парки и скверы. А так – в ванне приходилось купаться вместо бассейнов (смеётся).

На чемпионате России 22-летняя Валерия (представляет нижнетагильский СК «Спутник») выиграла на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 4:10.58 (быстрее Александры Быковой из Санкт-Петербурга почти на секунду). Ещё одна медаль у Валерии на двухсотметровке вольным стилем (не хватило до победы нескольких десятых). В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем женский квартет – Мария Тагильцева, Дарья Муллакаева, Элеонора Клипенштейн и опять Валерия Саламатина – уступили представительницам Санкт-Петербурга и выиграли у спортсменок из Новосибирской области. Больше медалей у нашего региона нет.

Сразу после своей победы Валерия сказала: «стратегия была не умереть».

– На самом деле это была шутка и не должно было войти в интервью, – пояснила «Облгазете» Валерия. – Было нелегко, пока ещё достаточную форму для этой дистанции не набрала. Но в принципе, пусть с небольшими техническими ошибками, было всё хорошо.

– На 200 метров вольным стилем вы совсем немного уступили в финале первому месту. Эта дистанция далась сложнее?

– Она далась сложнее только лишь потому, что до этого было пять дней соревнований и уже накопилась усталость. Морально она всегда легче, потому что меньше. В целом результат вполне устраивает, но, конечно же, всегда хочется большего. Для этого ранга соревнований получилось всё хорошо.

– То есть вам ближе короткие дистанции?

– Сильно короткие вообще не люблю. 200 метров – идеальная дистанция для меня.

– А эстафеты?

– Обожаю эстафеты! Раньше меня называли только «эстафетчиком», потому что в эстафетах показывала хорошие результаты, а в личных – нет. Но сейчас «личку» хорошо подтянула.

– Этот чемпионат проходил в строгих рамках безопасности. Даже на пьедестале маски не снимали. Как себя чувствовали в такой атмосфере?

– На самом деле, кроме масочного режима и термометрии ничего не было, а к маскам мы все уже привыкли, даже не помню, как без них ходили (смеётся). Да и зрителей в итоге допустили на трибуны – с ними выступать легче.

– Прошедший чемпионат России всё равно был с прицелом на Олимпиаду-2021. Вы, получается, отобрались?

– Вообще у меня есть олимпийский норматив ещё с прошлого чемпионата мира. Команду составляет главный тренер, поэтому я не могу вам точно сказать.

В этом сезоне у Валерии не будет международных стартов. «Они перенесены на следующий год», – говорит она. Но уже в декабре запланирован чемпионат России на короткой воде, где пловчиха должна выступить.

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