Владимир Путин утвердил инициативу Евгения Куйвашева о подрядчике для строительства объектов Универсиады-2023

О подготовке региона к летней Универсиаде 2023 года Евгений Куйвашев докладывал Владимиру Путину в начале октября. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин утвердил ряд поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. В частности, глава государства поручил кабмину проработать инициативу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о строительстве объектов Универсиады-2023 единым исполнителем в течение всего срока создания инфраструктуры.

Напомним, в начале октября Евгений Куйвашев доложил главе государства о подготовке региона к летней Универсиаде 2023 года. Он попросил Президента рассмотреть возможность продления на 2022–2023 годы действия распоряжения по единому исполнителю работ и услуг, связанных со строительством объектов Универсиады и оснащением инфраструктуры Универсиады. Владимир Путин заявил, что рассмотрит эту возможность.

Документ об утверждении исполнителя работ по подготовке объектов Универсиады-2023 был подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым в мае нынешнего года. Срок действия распоряжения заканчивается 30 декабря 2021 года. Подрядчиком стало АО "Синара-Девелопмент".

Владимир Путин поддержал инициативу Евгения Куйвашева о продлении срока действия документа до 2023 года.

"Подготовить совместно с правительством Свердловской области и представить предложение об осуществлении в 2022–2023 годах закупок товаров, работ, услуг, связанных со строительством, вводом в эксплуатацию и оснащением объектов, необходимых для проведения XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге, с учётом частичного исполнения ранее определённым единственным исполнителем обязательств по государственным контрактам", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Президент России поручил до 30 ноября подготовить план мероприятий по организации и проведению в 2021 году в Екатеринбурге Всемирного саммита спорта и бизнеса "СпортАккорд" и образование федерального оргкомитета мероприятия. Ответственными за выполнение данных поручений назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Евгений Куйвашев.