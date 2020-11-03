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Спорт
3 ноября 2020, 14:58

Уральский велогонщик Лев Гонов победил на чемпионате России на треке в индивидуальной гонке преследования

Лев Гонов

Лев Гонов (в центре) стал чемпионом России. Фото: Вадим Смирнов/«Велотрек на Крестовском»/vk.com/lokosphinx

Воспитанник сысертской школы велогонок Лев Гонов стал чемпионом России в индивидуальной гонке преследования на четыре километра на треке. Чемпионат страны проходит в Санкт-Петербурге.

Гонов (представляет Свердловскую область и Санкт-Петербург) обогнал на треке Глеба Сырицу из Санкт-Петербурга почти на пять секунд (4:08,492 у Гонова и 4:13,120 у Сырицы). Тройку замкнул представитель Республики Адыгея Александр Евтушенко (4:15,097).

Примечательно, что за три дня до индивидуальной гонки преследования Лев Гонов вместе с Глебом Сырицой, а также Никитой Берсеневым и Иваном Смирновым выиграли свою «коронку» – командную гонку преследования на четыре километра. Да не просто выиграли, а установили новый рекорд страны – 3:47,315.

Напомним, что в октябре 2020 года Лев Гонов выиграл три медали на первенстве Европы по велосипедному спорту на треке.

Областная газета Свердловской области

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