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Спорт
3 ноября 2020, 20:15

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о вычете по НДФЛ за занятия спортом

Фитнес-центр

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о вычете по НДФЛ за занятия спортом. Фото: Алексей Кунилов.

В Госдуму РФ внесён законопроект, которым предусматривается налоговый вычет по НДФЛ для людей, занимающихся спортом в физкультурно-оздоровительных организациях. Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.

Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы, россиян будут освобождать от НДФЛ на сумму, равную уплаченной налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему физкультурно-спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями. При этом в совокупности с некоторыми другими расходами данная сумма не должна превышать 120 тысяч рублей в год.

Для того, чтобы получить соответствующий налоговый вычет, гражданину необходимо будет предъявить кассовый чек, выданный в бумажной или электронной форме, или копию договора на оказание услуг, подтверждающие фактические расходы. Перечень услуг, за которые будет предоставляться вычет по НДФЛ, определит кабмин.

Напомним, что в Свердловской области групповые тренировки в фитнес-центрах возобновились с 15 сентября

Областная газета Свердловской области

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