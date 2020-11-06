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Спорт
6 ноября 2020, 13:42

Президента Международной федерации дзюдо пригласили в Екатеринбург

Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 28 мая 2021.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером. Глава региона пригласил его на Всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбург.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, встреча прошла в рамках стартовавшего накануне форума Международных федераций спорта IF Forum.

Главной темой разговора стала подготовка ко Всемирному саммиту спорта и бизнеса «СпортАккорд», который пройдёт в Екатеринбурге в мае следующего года. Мариус Визер отметил, что саммит станет одним из важнейших событий предстоящего года, а Евгений Куйвашев пригласил главу международной федерации стать почётным гостем мероприятия.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», форум Международных спортивных федераций открыли накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Мероприятие проходит в онлайн-формате.

В церемонии открытия IF Forum 5 ноября также приняли участие генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус и президент Генеральной ассоциации международных спортивных федераций (GAISF) доктор Раффаэле Чиулли.

Форум стал дискуссионной онлайн-площадкой для обсуждения вопросов управления, снижения рисков и развития глобальных спортивных организаций в период кризисов и пандемии.

Всемирный саммит бизнеса и спорта «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге с 23 по 28 мая 2021 года на площадке МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО». Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время заседания Совета по развитию физкультуры и спорта пригласил на саммит Президента РФ Владимира Путина.

Областная газета Свердловской области

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